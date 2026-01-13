Le phénomène Palworld n'en finit plus de grandir. Après avoir secoué le monde du jeu vidéo avec son succès explosif, le studio Pocketpair annonce une nouvelle diversification majeure. Le jeu de "survival" et de capture de monstres va se décliner en un jeu de cartes à jouer et à collectionner. Le lancement est prévu pour le 30 juillet prochain.

Quelles seront les règles de ce nouveau jeu de cartes ?

Développé en collaboration avec Bushiroad, un spécialiste japonais reconnu pour des titres comme Cardfight!! Vanguard, le jeu de cartes Palworld est conçu comme un duel compétitif pour deux joueurs. L'objectif est clair : recréer l'expérience du jeu vidéo sur un plateau de jeu.

Les joueurs devront combattre aux côtés de leurs Pals, collecter des ressources et même construire des bases pour s'assurer la victoire. Chaque Pal possédera des traits uniques, cruciaux pour élaborer des stratégies gagnantes et vaincre de redoutables ennemis. Des créatures emblématiques comme Blazamut ou Grizzbolt seront bien sûr de la partie.

Comment cette annonce s'inscrit-elle dans la stratégie de Pocketpair ?

Cette incursion dans le monde des TCG (Trading Card Games) s'inspire à nouveau fortement de l'univers Pokémon. Elle confirme la volonté de Pocketpair de capitaliser au maximum sur le succès fulgurant de sa licence pour construire un véritable écosystème.

Après l'annonce d'un spin-off de simulation agricole, Palfarm, le studio multiplie les projets autour de sa marque. Cette stratégie, bien que logique commercialement, alimente inévitablement la machine à comparaisons. Le timing est ironique, puisque le TCG Palworld débarquera en plein milieu des célébrations du 30ème anniversaire de The Pokémon Company.

Quel impact sur la bataille juridique avec Nintendo ?

L'annonce de ce jeu de cartes jette une nouvelle lumière sur le conflit qui oppose Pocketpair à Nintendo. La firme de Kyoto a engagé des poursuites au Japon pour violation de brevets, notamment sur les mécaniques de capture et de chevauchée des créatures.

En suivant aussi ouvertement le modèle de Pokémon, qui possède l'un des TCG les plus populaires au monde, le studio semble presque troller son rival. Cette démarche renforce l'image d'une entreprise audacieuse, qui n'hésite pas à marcher sur les plates-bandes du géant du jeu vidéo, tout en se préparant à se défendre bec et ongles devant les tribunaux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie du jeu de cartes Palworld ?

Le jeu de cartes à jouer et à collectionner officiel de Palworld sera disponible à partir du 30 juillet.

Qui développe ce jeu de cartes ?

Il s'agit d'une collaboration entre le studio Pocketpair, créateur du jeu vidéo, et Bushiroad, un éditeur japonais spécialisé et reconnu dans l'univers des jeux de cartes.

S'agit-il d'un jeu solo ou compétitif ?

C'est un jeu de cartes compétitif qui a été conçu pour des affrontements stratégiques et tactiques entre deux joueurs.