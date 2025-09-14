Le service de communication enrichi (RCS), présenté comme le remplaçant désigné du SMS, connaît une adoption massive en France. Selon les derniers chiffres publiés par l'Association Française pour le développement des services et usages Multimédias multi-opérateurs (af2m), près de 80 % du parc de smartphones hexagonal est désormais compatible avec ce nouveau standard. Cette progression spectaculaire transforme en profondeur nos usages et la manière dont les entreprises communiquent avec nous.

Une croissance fulgurante grâce à l'arrivée sur iPhone

Le véritable tournant pour le RCS en France a eu lieu au début de l'année 2025, avec sa prise en charge par les iPhone. Cette compatibilité, attendue de longue date, a permis au protocole de devenir quasi universel, tous les opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues et Free) le supportant déjà.

Les chiffres illustrent parfaitement ce décollage : entre février et août 2025, le nombre d'appareils compatibles a bondi de 38,1 millions à plus de 48 millions. L'af2m anticipe que ce taux pourrait atteindre 85 % d'ici la fin de l'année, notamment grâce aux ventes de nouveaux smartphones durant les fêtes.

Crédits : Roman Pohorecki / Pexels

Plus qu'un SMS : des fonctionnalités enrichies pour tous

Pour l'utilisateur, le passage au RCS se traduit par une messagerie bien plus moderne, directement dans l'application SMS native du téléphone. Fini les contraintes du texto classique, le protocole apporte des améliorations notables :

L'envoi de photos, vidéos et GIFs en haute définition,

Les discussions de groupe améliorées,

Les réactions sur les messages (emojis).

Le RCS marie ainsi la simplicité et l'universalité du SMS avec les fonctionnalités que l'on retrouve sur des applications comme WhatsApp ou Messenger.

Le nouvel eldorado du marketing mobile

Cette adoption massive n'a pas échappé aux entreprises et aux publicitaires, qui voient dans le RCS un canal de communication inédit. Contrairement au SMS, le RCS permet d'envoyer des messages interactifs et multimédia. Pour les marques, il ouvre un champ de possibilités immense. « Le RCS combine l’universalité du SMS avec la richesse fonctionnelle d’une messagerie instantanée multimédia », souligne Renan Abgrall, président de l’af2m.

L'atout majeur pour les professionnels est la capacité de mesurer précisément l'efficacité de leurs campagnes : taux de clics, vues, conversions. Tout porte à croire que le RCS s'imposera dès 2026 comme le nouveau standard de la communication entre les marques et leurs clients.

Les prochaines évolutions déjà en préparation

Le protocole RCS n'a pas fini d'évoluer. Des améliorations sont déjà attendues pour renforcer l'expérience utilisateur entre les différents systèmes. La plus importante est sans doute l'arrivée du chiffrement de bout en bout pour toutes les conversations, garantissant une meilleure confidentialité. Des fonctions comme l'édition des messages envoyés ou l'amélioration des messages audio sont également en développement, promettant de rendre nos échanges encore plus fluides.