On commence avec le PC portable Acer Aspire 5 a515-57-752j.

Il est équipé d'un processeur Intel Core i7-12650H à 10 cœurs pouvant atteindre 4,7 GHz et dispose d'un écran de 15,6 pouces IPS Full HD avec rétroéclairage LED au format 16:9.

Il est doté de 32 Go de mémoire DDR4-SDRAM, d'un SSD de 1 To et d'une carte graphique Intel Iris Xe.

Pour la connectivité, le PC propose le Wi-Fi 6 (802.11ax), une connexion Ethernet / LAN avec des vitesses de 10, 100 et 1000 Mbit/s ainsi que le Bluetooth.

Il est livré avec un chargeur 65 W.

Le PC portable Acer Aspire 5 a515-57-752j est en solde à 669 € au lieu de 999 €, soit une remise de 33 % chez Leclerc. Livraison en magasin offerte et livraison à domicile à partir de 5,90 €.





Retrouvez également les articles suivants à prix réduit :

Ne ratez pas non plus notre top 3 des promos d'aujourd'hui (POCO F6 512 Go, imprimante 3D Flashforge Adventurer 5M Pro et écran PC gaming Samsung Odyssey OLED G8), nos bons plans mini PC et écrans PC gaming LG ou encore notre sélection de soldes Cdiscount pour la 2ème démarque.