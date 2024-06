Commençons avec le PC portable gaming HP Victus 15-fa1002sf.

Il est doté d'un écran Full HD IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080, une fréquence de rafraîchissement de 144Hz et un temps de réponse de 9 ms. Il est également doté de micro-bords, d'un traitement antireflet, d'une luminosité de 250 nits et couvre 45 % de l'espace colorimétrique NTSC.

Le PC intègre un processeur Intel Core i5-12500H, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

La carte graphique GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire dédiée vous immerge dans des mondes ultra-réalistes grâce au ray tracing et à une fréquence d'images élevée.

Profitez d'un son de haute qualité avec les doubles haut-parleurs, le système HP Audio Boost et l'optimisation sonore signée Bang & Olufsen.

Rechargez environ 50 % de la batterie en seulement 30 minutes grâce à la technologie de charge rapide.

Le PC dispose d'un port USB Type-C SuperSpeed, de deux ports USB Type-A SuperSpeed, d'un port HDMI 2.1, d'un port RJ-45, d'une prise secteur Smart Pin et d'une prise combinée casque / microphone.

Le PC portable gaming HP Victus 15-fa1002sf est en ce moment en promotion à 899 € au lieu de 1 299 €, soit une remise de 31 % sur Amazon.



Passons maintenant à l'aspirateur robot Lefant M210P.

Il est doté d'une fonction de balayage puissante grâce à une aspiration maximale de 2200Pa. Avec ses deux brosses latérales en caoutchouc, il nettoie efficacement sur les sols polis, tandis que sa bouche d'aspiration centrale garantit une performance uniforme et efficace dans toute la pièce.

Avec un diamètre de seulement 28 cm et une hauteur de 7,85 cm, le robot est conçu pour se faufiler sous les lits, les canapés et autres meubles. Il élimine facilement les poils et la poussière sans risque d'enchevêtrement grâce à sa buse sans brosse puissante.

Il propose six modes de nettoyage via l'application : nettoyage automatique, nettoyage des bords, nettoyage en point fixe, nettoyage en zigzag (efficace pour couvrir de grandes surfaces), planification du mode de nettoyage et mode manuel.

Lorsque le nettoyage est terminé ou que la batterie est faible, le robot retourne automatiquement à sa station de charge. Il détecte aussi automatiquement les tapis et augmente sa puissance d'aspiration à 2200Pa.

L'application Lefant offre des réglages détaillés et est compatible avec Alexa et Google Home.

L'aspirateur robot Lefant M210P est en ce moment à 90 € sur Amazon grâce à la réduction + le coupon de -10 % à ajouter. Son prix officiel s'élève à 204,28 €.

Enfin, terminons notre top 3 du jour avec la TV LED Sony Bravia KD50X80L 50".

Elle est équipée d'un processeur X1 et de la technologie Triluminos Pro qui offrent des images nettes et réalistes avec des milliards de couleurs. Les haut-parleurs X-Balanced produisent un son de haute qualité avec des basses puissantes, complétées par Dolby Vision et Dolby Atmos.

Accédez à la bibliothèque Sony Pictures Entertainment sur BRAVIA CORE, bénéficiant de 5 films en haute qualité 4K HDR et de 12 mois de streaming illimité. Crunchyroll est également intégré.

Le téléviseur reconnaît automatiquement une console de jeu connectée et passe en mode faible latence, avec un menu de jeu dédié pour une optimisation rapide des performances. Compatible avec Google TV, il permet d'accéder à plus de 700 000 films et séries et peut être contrôlé à la voix.

Le Centre de Contrôle ECO du X80L permet d'économiser jusqu'à 32 % d'énergie grâce à un réglage éco unique.

La TV LED Sony Bravia KD50X80L 50" est proposée à 657,06 € sur Amazon, et son prix officiel s'élève à 949 €.

À découvrir également sur GNT :