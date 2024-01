Commençons par le Redmi Note 13 Pro 5G 256 Go.

Il est doté d'un écran AMOLED 1,5K de 6,67 pouces avec réduction de lumière bleue, verre Corning Gorilla Glass Victus et un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz. Il prend en charge Dolby Vision.

Son processeur est un Snapdragon 7s Gen 2 en 4 nm avec 8 cœurs et cadencé jusqu'à 2,4 GHz.

On trouve une caméra principale 200 MP avec stabilisateur, une caméra ultra grand-angle 8 MP, un objectif macro 2 MP et une caméra avant 16 MP.

Le smartphone offre 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go pour le stockage et prend en charge le WiFi 5 et le Bluetooth 5.2.

Il intègre un double haut-parleur et un audio Dolby Atmos.

Certifié IP54, le Note 13 Pro résiste aux éclaboussures et à la poussière.

Un chargeur turbo 67 W est inclus.





Le Redmi Note 13 Pro 5G 256 Go est à 339 € avec le coupon de 60 € à activer sur AliExpress au lieu de 399 € (prix officiel). La livraison est gratuite.

Passons au Redmi Note 13 Pro Plus 5G 256 Go.

Cette version propose en plus un écran incurvé CrystalRes AMOLED, le HDR10+, une RAM LPDDR5, un processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra en 4 nm avec 8 cœurs jusqu'à 2,8 GHz, le Bluetooth 5.3, la prise en charge du WiFi 6 et un chargeur turbo 120 W.

Le Redmi Note 13 Pro Plus 5G 256 Go est au prix de 379 € avec le coupon de 70 € à activer sur AliExpress au lieu de 469,90 € (prix officiel). Livraison gratuite en 5 jours d'Espagne.





Enfin, voici le Redmi Note 13 5G 256 Go.

Vous trouverez dans cette version un écran FHD + AMOLED, un triple appareil photo 108 MP + 8 MP + 2 MP, un MediaTek Dimensity 6080 en 6 nm avec 8 cœurs jusqu'à 2,4 GHz, une RAM LPDDR4X, le Bluetooth 5.3, le WiFi 5 et un chargeur rapide 33 W (ce modèle n'intègre pas les haut-parleurs).

Le Redmi Note 13 5G 256 Go est à 249,90 € avec le coupon de 30 € à activer sur AliExpress au lieu de 299,90 € (prix officiel). La livraison est gratuite.



On trouve également les produits Xiaomi suivants en promotion sur AliExpress :

