Perplexity AI, connue pour son moteur de recherche conversationnel, a annoncé ce mercredi que son navigateur "natif pour l'IA", baptisé Comet, est désormais disponible gratuitement pour tous, partout dans le monde.

Lancé en juillet dernier au sein d'un abonnement élitiste à 200$ par mois, ce navigateur est conçu pour agir comme un assistant personnel, capable de résumer des pages, d'extraire des informations clés et de rationaliser la recherche. Une décision stratégique qui vise autant à démocratiser l'accès à une navigation plus intelligente qu'à tacler frontalement le géant Google Chrome.

Pourquoi rendre un outil aussi premium soudainement gratuit ?

La réponse d'Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, est claire : il s'agit de construire un "meilleur internet". Face à la prolifération de "slop", ce contenu de basse qualité, souvent généré par IA, qui inonde les résultats de recherche traditionnels, l'entreprise veut offrir un outil accessible à tous pour naviguer plus intelligemment. "Je pense que le slop va être fondamentalement plus facile à créer maintenant, et il sera difficile de distinguer si quelque chose est de l'IA ou humain sur Internet", a-t-il déclaré.



Cette décision est aussi une attaque directe contre Google Chrome, dont la domination écrasante (plus de 3 milliards d'utilisateurs) a été lente à intégrer des fonctionnalités d'IA aussi profondes. En ouvrant les vannes, Perplexity espère attirer une partie des millions d'utilisateurs en attente sur sa liste d'attente et prouver qu'une autre forme de navigation est possible.

Quel est le nouveau modèle économique de Perplexity ?

Si le navigateur Comet devient gratuit, il sera soumis à des limites d'utilisation. Pour une expérience sans restriction et enrichie, Perplexity mise sur un modèle freemium intelligent avec "Comet Plus". Cet abonnement, proposé à 5$ par mois, n'offre pas seulement des capacités étendues, mais aussi un accès direct au contenu d'un bouquet de médias partenaires prestigieux.





Parmi les premiers noms annoncés, on retrouve CNN, The Washington Post, Fortune, mais aussi les publications françaises Le Monde et Le Figaro. Cette stratégie est une réponse directe aux critiques et aux poursuites judiciaires (notamment de la part de Dow Jones) accusant Perplexity de plagier du contenu. En s'alliant avec les éditeurs et en leur reversant 80% des revenus de l'abonnement, la start-up se positionne comme un partenaire de l'écosystème médiatique, et non comme son prédateur.

Comet est-il un simple navigateur ou le futur de l'assistant personnel ?

Aravind Srinivas lui-même nuance la comparaison avec Chrome. "Je pense que Comet n'est pas juste un autre navigateur destiné à prendre des parts de marché à Chrome", explique-t-il, voyant plutôt son produit comme un assistant personnel. L'ambition est de dépasser la simple navigation pour offrir un outil capable de gérer des tâches multiples en arrière-plan (le futur "Background Assistant") et d'organiser l'information de manière proactive.





L'IA est au cœur du système, capable de rédiger des e-mails, d'organiser des onglets ou de faire des recherches complexes pour l'utilisateur. Si la version gratuite est un excellent produit d'appel, le véritable enjeu pour Perplexity sera de convaincre les utilisateurs de payer pour un accès privilégié à une information de qualité, créant ainsi un modèle vertueux où la pertinence et la fiabilité redeviennent les maîtres-mots du web.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le navigateur Comet est-il disponible sur mobile ?

Non, pour l'instant, Comet est exclusivement disponible en tant que navigateur de bureau pour Windows et macOS (puces M1 ou plus récentes). Cependant, Perplexity a déjà annoncé qu'une version mobile était en préparation et devrait arriver prochainement.

Quelles sont les limites de la version gratuite de Comet ?

Perplexity a confirmé que la version gratuite serait soumise à des "rate limits" (limites d'utilisation), sans toutefois en préciser la nature exacte. On peut s'attendre à des restrictions sur le nombre de requêtes complexes, de résumés de pages ou d'interactions avec l'assistant IA sur une période donnée. L'abonnement Comet Plus à 5$ lèvera ces limites.

Est-ce que Perplexity va remplacer Google Chrome ?

C'est peu probable à court terme. Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs, l'écosystème de Chrome est colossal. L'objectif de Perplexity n'est pas tant de le remplacer que de proposer une alternative radicalement différente, centrée sur l'IA et la qualité des sources. C'est une vision concurrente qui pourrait séduire une part croissante d'utilisateurs lassés par le web actuel.