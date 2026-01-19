C'était l'un des plus grands obstacles à l'adoption de Linux par les professionnels de la création : l'impossibilité de faire fonctionner la suite logicielle d'Adobe, et notamment le très populaire Photoshop. Malgré les nombreuses tentatives via Wine, chaque essai se soldait par un échec au moment de lancer l'installeur d'Adobe Creative Cloud. Cette barrière technique, qui forçait de nombreux utilisateurs à rester sur Windows ou macOS, semble sur le point de tomber grâce à l'initiative d'un développeur passionné.

Comment ce patch parvient-il à contourner le blocage d'Adobe ?

La solution réside dans un correctif chirurgical pour Wine. Le développeur, connu sous le pseudonyme HearMeOut-13 sur Reddit, a identifié et corrigé des incompatibilités spécifiques qui provoquaient le plantage de l'installeur. Son travail s'est concentré sur la manière dont Wine gérait certains composants Windows essentiels pour les applications Adobe, une tâche qui s'était avérée complexe jusqu'ici.

Le problème venait principalement de certains modules comme MSHTML et MSXML3, que l'installeur de la Creative Suite requiert mais que Wine ne prenait pas en charge correctement dans ce contexte précis. En modifiant le code pour simuler plus fidèlement leur comportement, le patch permet enfin au processus d'installation d'aller à son terme, débloquant ainsi l'accès à tout l'écosystème Adobe.

Quels logiciels sont concernés et avec quel niveau de performance ?

Les premiers tests sont très prometteurs et vont bien au-delà d'une simple preuve de concept. Le développeur a confirmé avoir réussi à installer et à lancer Photoshop 2025, la version la plus récente. L'installation de l'application Adobe Creative Cloud, qui sert de hub central pour tous les logiciels, ouvre théoriquement la porte à d'autres programmes de la suite comme Premiere Pro ou Illustrator.

Plus concrètement, les retours d'expérience indiquent que Photoshop 2021 fonctionne de manière quasi parfaite, « comme dans du beurre » selon son auteur. Le seul bémol noté concerne une petite difficulté avec la fonction de glisser-déposer, un souci qui pourrait être lié à une configuration spécifique de l'environnement de bureau (Wayland) plutôt qu'au patch lui-même. Pour des millions de créatifs, c'est une porte qui s'ouvre sur un « workflow » qu'ils pensaient inaccessible.

Quelle est la prochaine étape pour cette avancée ?

Le code du correctif a été soumis à l'équipe principale de Wine en vue d'une intégration officielle dans une future mise à jour. Cette étape est cruciale pour que la solution soit accessible au plus grand nombre sans manipulation complexe. Cependant, il faut noter que l'intégration de contributions communautaires peut parfois prendre du temps, le processus de validation étant rigoureux pour garantir la stabilité de l'ensemble.

Pour les utilisateurs les plus impatients et techniquement à l'aise, le patch est d'ores et déjà disponible sur la plateforme GitHub. Il nécessite cependant de compiler soi-même une version modifiée de Wine, une opération qui n'est pas à la portée des néophytes mais qui représente une formidable avancée pour la communauté Linux, prouvant une nouvelle fois la force du développement open source.