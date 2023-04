Google dévoile la teneur de la prochaine édition de sa conférence Google I/O. Il s'agira de faire le point sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses produits, y compris ses appareils Pixel, et présenter de nouveaux développements pour Android. Tout en sachant qu'Android 14 est entré en phase de bêta.

Du côté des appareils Pixel, des annonces sont attendues avec la présentation du smartphone pliant Pixel Fold, la tablette Pixel Tablet et le smartphone Pixel 7a dans le milieu de gamme. Ces trois appareils devraient être animés par la puce Google Tensor 2.

Comme traditionnellement, le Pixel 7a sera une déclinaison allégée du Pixel 7 qui est une proposition dans le haut de gamme. À son habitude, le site WinFuture publie en exclusivité - et en " avant-première " - des images de presse officielles et pas des rendus réalisés sur la base des rumeurs.

Un design sans surprise

Avec en prime des coques, les images permettent d'avoir une idée du design du Pixel 7a qui était néanmoins déjà assez précise. Des concessions sont faites avec des bordures plus épaisses pour un smartphone plus compact que le Google Pixel 7.

La barre du module photo à l'arrière reprend l'aspect de celle du Pixel 7, sans toutefois la présence d'un micro. La finition ne sera probablement pas de même niveau et la face arrière devrait sacrifier le verre poli. A priori, pas de protection IP68 mais une certification IP67.

Pour le Pixel 7a, WinFuture reprend des rumeurs (ou fuites) au sujet d'un smartphone doté d'un affichage FHD+ de 6,1 pouces, avec une dalle OLED et un taux de rafraîchissement 90 Hz. Le module photo serait une association de deux capteurs de 12 mégapixels.

Mauvaise nouvelle pour le prix ?

Sur la partie photo, il y a cependant eu des rumeurs au sujet d'un capteur photo principal de 64 mégapixels, ce qui serait le cas échéant une vraie surprise. Avec 8 Go de RAM et 128 / 256 Go de stockage, le prix pourrait néanmoins être une mauvaise surprise pour le Pixel 7a. En hausse par rapport au Pixel 6a, il serait d'environ 550 €.