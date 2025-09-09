C'est un grand ménage technologique qui s'annonce chez SFR. L'opérateur a confirmé qu'il mettrait un terme à son réseau FTTB (Fiber To The Building), plus connu sous le nom de "câble" ou "fausse fibre".

La date butoir est fixée au 31 décembre 2025 pour la majorité des clients concernés. Passé ce délai, la connexion sera tout simplement interrompue. Cette décision s'inscrit dans la stratégie nationale de modernisation des infrastructures, qui vise à faire de la fibre optique jusqu'au logement (FTTH) la norme absolue.

Pourquoi SFR abandonne-t-il son réseau câble ?

Le réseau câble (FTTB) est un vestige de l'époque de Numericable, qui a été acquis par SFR en 2014. Cette technologie mixte déploie la fibre optique jusqu'à la base du bâtiment, cependant, la liaison finale vers le logement s'opère par le biais d'un câble coaxial.

Bien qu'elle ait longtemps été une option efficace par rapport à l'ADSL, elle est maintenant devenue techniquement obsolète. Ses débits sont inférieurs et moins stables que ceux de la fibre optique de bout en bout (FTTH), qui est devenue la référence pour les usages modernes comme le streaming 4K ou le jeu en ligne. Maintenir ce réseau vieillissant représente un coût non négligeable pour une base d'abonnés en constante diminution.

Qui sont les 400 000 abonnés concernés ?

Environ 400 000 abonnés sont touchés par cette mesure. Il s'agit majoritairement de clients résidant dans les grandes agglomérations, avec une forte concentration à Paris et en Île-de-France, là où le réseau de Numericable était le plus dense.

Les abonnés RED by SFR utilisant cette même technologie sont également concernés, bien que leur date butoir puisse être repoussée à juin 2026 selon les communications reçues. Il est à noter que, pour l'instant, les offres groupées fournies par les copropriétés ne semblent pas affectées. Heureusement, la quasi-totalité de ces zones est déjà éligible à la vraie fibre optique.

Que doivent faire les clients avant la date butoir ?

Le passage à la fibre optique (FTTH) n'est pas automatique et requiert une intervention de la part du client. Il lui sera nécessaire de souscrire à une nouvelle offre, qu'elle soit auprès de SFR ou d'un autre opérateur concurrent.

Il est très probable que cette transition nécessitera l'assistance d'un technicien pour mettre en place une nouvelle prise optique directement dans le logement. Les abonnés qui n'auront pas effectué la démarche verront leur abonnement FTTB résilié et leur service coupé à l'échéance communiquée par l'opérateur. Il est donc crucial d'anticiper pour éviter toute interruption de service.

Foire Aux Questions (FAQ)

La technologie FTTB, c'est quoi exactement ?

La technologie FTTB (Fiber To The Building) consiste à déployer la fibre optique jusqu'à la base du bâtiment. Le câble coaxial préexistant est ensuite utilisé pour établir la connexion jusqu'à l'appartement. En revanche, le FTTH (Fiber To The Home) fournit une connexion par fibre optique directement au sein du domicile, assurant des vitesses et une stabilité nettement plus élevées.

Suis-je obligé de rester chez SFR pour la fibre ?

Non, absolument pas. La fin de votre contrat FTTB vous rend libre de choisir n'importe quel fournisseur d'accès à Internet qui propose une offre fibre FTTH à votre adresse. C'est une bonne occasion de comparer les offres du marché.

Cette coupure est-elle liée à la fin de l'ADSL ?

C'est un processus similaire dans l'esprit, mais techniquement distinct. La France est engagée dans un plan de modernisation qui implique l'abandon des anciennes infrastructures : le réseau cuivre pour l'ADSL et le réseau câblé pour le FTTB. L'objectif commun est de basculer l'ensemble du pays vers la fibre optique FTTH.