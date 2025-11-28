Le Black Friday touche à sa fin ce soir : c'est la dernière occasion de profiter des offres Pixmania, qui sort le grand jeu pour cette phase finale en activant des codes promos intéressants sur les gros achats.

Ces remises immédiates s'appliquent sur les catégories les plus coûteuses (TV, informatique, électroménager, mobilité) et sont valables jusqu'à ce soir 23h59 seulement :

BF25 → -25 € dès 500 € d’achat

→ -25 € dès 500 € d’achat BF50 → -50 € dès 1 000 € d’achat

→ -50 € dès 1 000 € d’achat BF70 → -70 € dès 1 500 € d’achat

TOP 10 du Black Friday Pixmania

Toutes les offres sont à consulter sur la page du Black Friday Pixmania.



Et voici quelques-uns de nos autres bons plans spécial Black Friday à ne pas rater :

➡️ Lancement officiel : le Black Friday Fnac & Darty est ouvert ! (Apple Watch, Pixel 10, pack Galaxy A56...)

➡️ Black Friday Amazon : le TOP 20 des ventes flash à ne pas manquer ! (iPad, MacBook, montres Garmin...)

➡️ Black Friday Cdiscount : notre TOP 10 des offres spéciales informatique

➡️ Cdiscount brade ses rayons mobilité et jouets pour le Black Friday