Le Black Friday touche à sa fin ce soir : c'est la dernière occasion de profiter des offres Pixmania, qui sort le grand jeu pour cette phase finale en activant des codes promos intéressants sur les gros achats.
Ces remises immédiates s'appliquent sur les catégories les plus coûteuses (TV, informatique, électroménager, mobilité) et sont valables jusqu'à ce soir 23h59 seulement :
- BF25 → -25 € dès 500 € d’achat
- BF50 → -50 € dès 1 000 € d’achat
- BF70 → -70 € dès 1 500 € d’achat
TOP 10 du Black Friday Pixmania
- Casque Bluetooth Bowers & Wilkins Px7 S2 - Noir à 198,58 € soit -34% (réduction du bruit, aptX Adaptive, DSP, Bluetooth 5.0, charge rapide, autonomie 30h, coussinets mousse à mémoire de forme, 6 micros...)
- Black Mini à 229,37 € soit -23% (vidéo 5,3K60 et 2,7K240, extraction de photos 24,7MP à partir de vidéos, stabilisation HyperSmooth 5.0, étanche 10 m...)
- Chaise de bureau ergonomique Sihoo Doro S100 - Blanc à 255,99 € soit -29% (double support lombaire dynamique, dossier indépendant 5x réglable, accoudoirs 4D, coussin réglable...)
- Barre de son Samsung HW-Q990F à 812,29 € avec le code WEEK25 ou BF25 (prix officiel 1 499 €) (11.1.4 canaux, 756W, 23 haut-parleurs intégrés, caisson de basses actif sans fil + 2 enceintes arrières sans fil, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD)
- Apple Watch Ultra 3 (2025) GPS + Cellular - 49 mm Boîtier Titane Noir avec Boucle Trail, Noir - S/M à 862 € avec le code WEEK25 ou BF25 (écran Retina OLED LTPO3, verre saphir, étanche 100 m, autonomie jusqu’à 42h, détection des signes de pression artérielle élevée chronique, capteur de température, lampe torche intégrée, GPS, connexion satellite, Bluetooth 5.3 et cellulaire)
- TV LG OLED evo OLED48C5 4K 2025 - 48" à 874 € avec le code WEEK25 ou BF25
- iPhone 17 (5G) 256 Go à 964 € avec le code WEEK25 ou BF25
- iPad Pro M5 11" (2025) WiFi, 256 Go - Verre Standard, Noir sidéral à 969 € avec le code BF50 (écran Ultra Retina XDR, GPU 10 cœurs avec Neural Accelerators, CPU multithread ultra-performant, vidéos ProRes 4K, charge rapide)
- Pack appareil photo hybride Sony ZV E10 II Noir + 16 50mm f 3.5 36 OSS II à 1 049 € avec le code BF50
- Unité centrale MSI Gaming Mag Infinite S3 14NVL5 3038FR à 1 161,61 € avec le code BF50 (Core i5-14400F, RTX 5060 8 Go avec support Ray Tracing et DLSS 4, RAM 16 Go DDR5 jusqu'à 64 Go, SSD 1 To, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, alimentation 500W 80 Plus Bronze, systèmes de refroidissement Glacier Armor / Silent Storm Cooling 2, Mystic Light RGB personnalisable)
Toutes les offres sont à consulter sur la page du Black Friday Pixmania.
Et voici quelques-uns de nos autres bons plans spécial Black Friday à ne pas rater :
➡️ Lancement officiel : le Black Friday Fnac & Darty est ouvert ! (Apple Watch, Pixel 10, pack Galaxy A56...)
➡️ Black Friday Amazon : le TOP 20 des ventes flash à ne pas manquer ! (iPad, MacBook, montres Garmin...)
➡️ Black Friday Cdiscount : notre TOP 10 des offres spéciales informatique
➡️ Cdiscount brade ses rayons mobilité et jouets pour le Black Friday