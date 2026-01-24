La guerre des consoles, un débat sans fin ? Pas pour tout le monde. Une moddeuse chinoise, XNZ, a pris le problème à bras-le-corps. Lassée de devoir jongler entre sa PS5, sa Xbox Series X et sa Nintendo Switch 2 pour profiter des jeux exclusifs, elle a décidé de construire la machine ultime. Le résultat : la Ningtendo PXBOX 5, un appareil hybride qui réunit les trois plateformes concurrentes.

Comment un design Apple a-t-il inspiré cette console unique ?

Le point de départ du projet est une inspiration inattendue : le design du Mac Pro d'Apple, parfois surnommé la "poubelle". XNZ a réalisé que sa structure triangulaire interne était parfaite pour agencer les trois cartes mères. Chaque composant principal de chaque console trouve ainsi sa place sur une des faces du triangle, optimisant l'espace de manière radicale.

Cette disposition a permis de centraliser les systèmes les plus encombrants que sont l'alimentation et le refroidissement. Plutôt que de conserver les blocs originaux, XNZ a conçu une alimentation unique de 250W et un dissipateur thermique central massif, surmonté d'un unique ventilateur. Une approche minimaliste pour une efficacité maximale.

Quel défi technique majeur a-t-il fallu surmonter ?

Le plus grand obstacle était la création du dissipateur thermique triangulaire. Faire usiner une telle pièce en métal sur mesure via des méthodes modernes se serait avéré hors de prix. C'est là que l'ingéniosité de XNZ a brillé, en se tournant vers une technique de fabrication ancestrale.

Le projet a ainsi basculé vers la fonte à la cire perdue, une méthode utilisée en Chine depuis des millénaires. En utilisant du plastique PLA imprimé en 3D comme moule sacrificiel, elle a pu couler de l'aluminium en fusion pour créer le bloc de refroidissement parfait. Un mariage audacieux entre technologie de pointe et savoir-faire traditionnel.

Comment fonctionne le passage d'une plateforme à l'autre ?

L'intégration matérielle est complétée par une solution simple mais efficace. Un module Arduino gère la commutation entre les plateformes. Un unique bouton, placé au sommet du châssis, permet de basculer de la PS5 à la Xbox ou à la Switch en environ trois secondes. L'ensemble de ce projet de modding est une démonstration de créativité.

L'alimentation partagée de 250W est suffisante, mais à une condition : ne jamais lancer plus d'un jeu à la fois. Le système est conçu pour qu'une seule machine soit sous pleine charge, tandis que les autres restent en veille, consommant moins de 5W. Cette contrainte rend ce projet "digital-only", les lecteurs de disques ayant été retirés pour gagner de la place et simplifier l'ensemble.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Ningtendo PXBOX 5 peut-elle faire tourner plusieurs jeux en même temps ?

Non, le système est conçu avec une alimentation partagée de 250W, ce qui est suffisant pour une seule console en pleine charge. Il faut fermer le jeu sur une plateforme avant de basculer sur une autre pour ne pas surcharger l'alimentation.

Ce projet utilise-t-il les consoles originales ?

Oui, la moddeuse a désassemblé une PS5, une Xbox Series X et un dock de Nintendo Switch pour récupérer les cartes mères et les intégrer dans son châssis personnalisé.

Est-ce que cette console est disponible à la vente ?

Non, il s'agit d'un projet personnel et unique réalisé par la passionnée XNZ. Il n'est pas destiné à la commercialisation et sert avant tout de preuve de concept.