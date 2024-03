Le groupe Sony le reconnait lui-même : sa console PlayStation 5 arrive à un point d'inflexion dans son cycle. Pour relancer des ventes qui se sont affaiblies ces derniers mois, il va falloir proposer une nouvelle évolution intermédiaire avant de basculer vers PlayStation 6 pas attendue avant plusieurs années.

Ce sera le rôle de la PlayStation 5 Pro dont le lancement est espéré pour la fin de l'année et dont les évolutions, sans révolutionner le design et les caractéristiques, seront suffisantes pour redonner envie aux consommateurs.

Au fil des mois, les rumeurs s'attachent à un point en particulier qui relancerait l'intérêt pour la console : un upscaling 4K amélioré qui rendra les jeux encore plus beaux tout en continuant de gagner en fluidité.

Le PSSR, arme fatale de la PS5 Pro ?

La chaîne Youtube Moore's Law is Dead revient sur ce point en affirmant que la PS5 Pro profitera d'une nouvelle technique dite PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) grâce à son GPU AMD doté de 60 unités de calcul et qui sera capable de fournir une puissance de traitement de 33,5 TFLOPS en précision FP32, soit plus de trois fois plus que la PlayStation actuelle.

Un document en fuite évoque les caractéristiques de Trinity, nom de code interne supposé de la PS5 Pro, et l'amélioration d'une technique d'anti-aliasing assistée d'un machine learning et se rapprochant des qualités du DLSS de Nvidia et du FSR d'AMD.

Un uspcaling avec machine learning pour un rendu efficace

Il est évoqué une capacité d'upscaling de 1080p à 4K réalisée en 2 ms de cycle GPU (et potentiellement encore améliorable) sans nécessiter un pré-entraînement en jeu.

Sony suggère que la technique PSSR de la future PlayStation 5 Pro pourrait être au niveau ou même supérieur au FSR 2 d'AMD (qui n'utilise pas de machine learning) pour la qualité du rendu.

La PlayStation 5 Pro reste attendue pour le dernier trimestre 2024 même si Sony n'en dit rien pour le moment. La prochaine console devrait utiliser un APU AMD Viola composé d'un partie CPU Zen 2 aux cadences relevées et d'un GPU RDNA 3 (contre RDNA 2 pour la PS5).