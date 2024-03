Les ventes de la console PlayStation 5 commençant à stagner, il va être temps de proposer une évolution douce représentée par la Sony PlayStation 5 Pro attendue en principe pour la fin de l'année.

Si elle n'évoluera pas fondamentalement, elle devra apporter un petit supplément de performances qui se traduira par un upscaling 4K amélioré par intelligence artificielle pour des rendus à la fois plus beaux et plus fluides.

On évoque déjà une technique PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) qui pourrait à plus long terme permettre de passer au support d'une résolution 8K. La PS5 Pro devrait également bénéficier d'une refonte de la partie matérielle avec un nouvel APU AMD Viola dont les caractéristiques commencent à être bien cernées dans le cadre d'un projet Trinity.

La partie CPU devrait rester sur la même architecture avec 8 coeurs AMD Zen 2 mais améliorés par une cadence augmentée de 10%, à 3,85 GHz grâce à un mécanisme dit High CPU Frequency Mode.

La partie GPU, véritable coeur de la nouveauté de la PS5 Pro



La partie GPU va sensiblement progresser en passant de RDNA 2 à une architecture RDNA 3 plus récente et comptant 60 unités de calcul. La rumeur veut qu'elle permette un rendu plus rapide de 45% et des performances 2 à 3 fois supérieures en ray tracing grâce à sa capacité de calcul bien plus élevée et une cadence de 2,18 GHz.

A noter que certains leakers suggère que le GPU RDNA 3 de la console PlayStation 5 Pro comportera certaines fonctionnalités spéciques qui ne seront proposées que dans l'architecture RDNA 4, notamment pour améliorer le rendu ray tracing par cycle horloge, faisant de la partie graphique de la PS5 Pro un hybride entre RDNA 3 et RDNA 4 avec 33,5 TFLOPS de puissance de traitement, contre 10 TFLOPS pour la PS5 en précision FP32.

Petits changements internes, grande expérience ludique ?

L'APU Viola sera accompagné de 16 Go de mémoire GDDR6 en 18 Gbps (au lieu de 14 Gbps pour la PS5), améliorant la bande passante et les capacités de traitement, tout en conservant une capacité de stockage de 1 To.

Avec ces changements internes, la console PS5 Pro n'évoluera pas énormément par rapport à la version actuelle mais suffisamment pour que le gain de performance soit visible dans le rendu et la fluidité des jeux.

Elle devrait toujours proposer un disque optique détachable et son lancement est pressenti vers le mois de novembre 2024, ce qui reste à confirmer.