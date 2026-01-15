C'est un secret de polichinelle : malgré sa fiche technique impressionnante, la PlayStation 5 Pro n'a pas totalement convaincu lors de son lancement en novembre 2024.

Vendue au prix fort de 799 euros, la console a laissé une partie de la communauté sur sa faim, notamment à cause des performances initiales de sa technologie d'upscaling maison, le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

Jugée décevante et source d'artefacts visuels, cette première version n'a pas permis d'exploiter pleinement la puissance brute de la machine, suscitant de nombreuses critiques.

Une mise à jour imminente pour corriger le tir ?

Selon des informations concordantes provenant d'un initié japonais réputé, Gust_FAN, Sony s'apprêterait à déployer une refonte complète de sa technologie.

Cette nouvelle version, baptisée PSSR 2.0, pourrait être distribuée via une mise à jour firmware dès le premier trimestre 2026, soit avant la fin du mois de mars. L'objectif est clair : offrir une nette amélioration de la qualité d'image et, surtout, un gain de performance significatif.

L'ambition affichée est de taille : permettre aux jeux qui oscillent actuellement entre 70 et 80 images par seconde de franchir le cap symbolique des 120 FPS. Un tel bond permettrait à la PS5 Pro de rivaliser plus sérieusement avec les PC haut de gamme et de tirer pleinement parti des téléviseurs modernes compatibles 120 Hz.

Les fréquences d'images plus élevées deviendraient ainsi la nouvelle norme, offrant une fluidité de jeu exceptionnelle.

Au cœur de la technologie : PSSR 2.0 et l'héritage d'AMD

Techniquement, cette nouvelle version s'appuierait étroitement sur la technologie FSR 4 d'AMD (FidelityFX Super Resolution). Il ne s'agirait pas d'un simple copier-coller mais plutôt d'une évolution profonde du PSSR qui miserait massivement sur les calculs par IA.

Cette approche permettrait une synergie parfaite avec le processeur neuronal dédié (NPU) de la PS5 Pro, une puce spécifiquement conçue pour ce type de tâches. La reconstruction d'image serait plus intelligente et efficace, réduisant les défauts visuels de la première version.

En parallèle, Sony fournirait aux studios de développement un nouvel ensemble d'outils de débogage. Cette initiative vise à aider les créateurs à mieux optimiser l'utilisation des ressources matérielles de la console.

Cela permettrait notamment de simplifier l'intégration de la technologie PSSR 2.0 pour que les gains de performance soient à la fois plus importants et plus faciles à obtenir, sans nécessiter des contournements complexes.

Plus qu'une simple amélioration : un regard vers le passé

L'un des aspects les plus intéressants de cette mise à jour concerne son impact sur le rétrogaming. La nouvelle technologie de mise à l'échelle serait capable d'améliorer considérablement le rendu des titres classiques issus des catalogues PS1, PS2 ou PSP.

Ces jeux, conçus pour des résolutions bien plus faibles, souffrent souvent d'un affichage flou ou pixélisé sur les écrans 4K modernes. PSSR 2.0 promet des textures plus nettes et des contours plus précis, tout en préservant le style artistique original.

Cette fonctionnalité pourrait rendre les abonnements les plus onéreux comme le PlayStation Plus Premium bien plus attractifs. Pour Sony, le déploiement réussi de PSSR 2.0 est une manœuvre stratégique cruciale.

Elle permettrait non seulement de faire taire les sceptiques, mais surtout de justifier son prix de lancement élevé. En donnant un second souffle à sa console, Sony pourrait enfin prouver que l'investissement initial des joueurs lors du lancement en novembre 2024 en valait la peine.