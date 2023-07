Il existe plusieurs rumeurs concernant l'évolution de la Playstation 5. Si une version PS5 Pro plus puissante crée du rêve pour 2024, si elle existe bien, une autre rumeur tente de tracer les contours d'une PS5 Slim qui serait lancée dès cette année.

Les changements de la PS5 Slim seraient principalement internes et permettraient une révision des composants en rendant l'ensemble plus compact et aéré...et donc susceptible de moins chauffer.

Vers une nouvelle révision hardware

Sans forcément confirmer l'existence de cette PS5 Slim (il pourrait s'agir simplement d'une révision sous la même dénomination PS5), le leaker @Zuby_Tech, déjà à l'origine de fuites sur l'accessoire Sony Project Q, affirme que le groupe nippon prépare une nouvelle révision hardware de la PS5.

Elle correspondrait à une référence CFI-1300 qui se caractériserait par le passage à un APU gravé en 5 nm, contre une gravure en 6 nm actuellement et une console lancée à l'origine avec un composant gravé en 7 nm.

Ce passage au 5 nm lui permettrait d'offrir les mêmes performances en chauffant moins, ce qui permettra de ne pas avoir recours à un élément qui a pu poser problème précédemment : du métal liquide.

Moins d'échauffement, pas besoin de métal liquide

Le métal liquide est utilisé transférer la chaleur du processeur vers le dispositif de refroidissement mais la question s'est posée d'un problème d'étanchéité de son compartiment lorsque la console Playstation 5 est placée à la verticale, occasionnant une vague de pannes.

Une fuite de métal liquide avait été évoquée comme cause potentielle de problèmes de fonctionnement de la console, sans pouvoir définir si elle était générale ou présente sur un lot spécifique.

A noter que cette rumeur d'une révision d'une PS5 avec APU en 5 nm pour 2023 avait déjà été évoquée par la chaîne Youtube RedGaming Tech en 2021.