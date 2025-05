C'est le rendez-vous mensuel que tous les possesseurs de PlayStation attendent avec impatience : l'annonce des jeux "gratuits" inclus dans l'abonnement PlayStation Plus. Et pour juin 2025, Sony a décidé de mettre les petits plats dans les grands, notamment en profitant de son événement promotionnel annuel, les Days of Play, pour distiller les informations un peu plus tôt que d'habitude. Au menu, une sélection éclectique pour les abonnés Essential, mais aussi une pluie de bonus pour les membres Extra et Premium. Cependant, une annonce plus structurelle est venue se glisser dans ce flot de bonnes nouvelles : la PlayStation 4 va progressivement tirer sa révérence de l'offre de base du service.

Les jeux "gratuits" du PlayStation Plus Essential en juin 2025 : quatre titres pour le prix de trois !

Exceptionnellement ce mois-ci, ce ne sont pas trois, mais bien quatre titres que les abonnés à tous les niveaux du PlayStation Plus (Essential, Extra et Premium) pourront ajouter à leur bibliothèque de jeux vidéo. De quoi bien commencer l'été ! Voici le programme détaillé, avec des dates de disponibilité à noter :

Destiny 2: The Final Shape (PS4 / PS5) : Les gardiens pourront se lancer dans cette extension majeure et très attendue, qui vient conclure un arc narratif de près d'une décennie, un peu en avance, dès le 28 mai. Une occasion en or pour découvrir ou redécouvrir l'univers de Bungie.

: Les gardiens pourront se lancer dans cette extension majeure et très attendue, qui vient conclure un arc narratif de près d'une décennie, un peu en avance, dès le 28 mai. Une occasion en or pour découvrir ou redécouvrir l'univers de Bungie. Bomb Rush Cyberfunk (PS4 / PS5) : Disponible à partir du 3 juin, ce titre est un véritable concentré de style. Héritier spirituel du culte Jet Set Radio, il propose une virée explosive à base de roller, de tags et de musique électronique entraînante signée par le légendaire Hideki Naganuma. Un pur plaisir en cel-shading, même si le gameplay peut parfois manquer d'un soupçon de précision.

: Disponible à partir du 3 juin, ce titre est un véritable concentré de style. Héritier spirituel du culte Jet Set Radio, il propose une virée explosive à base de roller, de tags et de musique électronique entraînante signée par le légendaire Hideki Naganuma. Un pur plaisir en cel-shading, même si le gameplay peut parfois manquer d'un soupçon de précision. NBA 2K25 (PS4 / PS5) : Les parquets virtuels s'enflamment également le 3 juin avec la nouvelle saison de la simulation de basketball de référence. Amateurs de dunks spectaculaires, de modes carrière prenants et de playgrounds en ligne, vous serez servis. Attention toutefois, les microtransactions sont toujours de la partie.

: Les parquets virtuels s'enflamment également le 3 juin avec la nouvelle saison de la simulation de basketball de référence. Amateurs de dunks spectaculaires, de modes carrière prenants et de playgrounds en ligne, vous serez servis. Attention toutefois, les microtransactions sont toujours de la partie. Alone in the Dark (2024) (PS5) : Pour ceux qui aiment se faire peur, ce reboot du pionnier du survival horror débarque le 3 juin. Porté par un casting de choix avec Jodie Comer et David Harbour, il promet une ambiance poisseuse et une narration cinématographique pour des sueurs froides garanties. Les mécaniques sont parfois un peu rigides, mais l'atmosphère est au rendez-vous.

Ces quatre titres viendront remplacer les jeux de mai, qui étaient pour rappel Balatro, Ark: Survival Ascended et Warhammer 40,000: Boltgun. N'oubliez pas de les ajouter à votre bibliothèque avant qu'il ne soit trop tard !

Des bonus pour les abonnés Extra et Premium avec les Days of Play : ça continue de plus belle !

En plus de cette solide sélection pour le palier Essential, Sony a décidé de marquer le coup pour ses Days of Play 2025 en gâtant les abonnés aux formules Extra et Premium. Plusieurs titres "bonus" viendront enrichir le Catalogue des Jeux et le Catalogue des Classiques au fil des prochaines semaines. Il est important de noter que ces ajouts ne remplacent pas la vague habituelle de jeux qui sera annoncée en milieu de mois pour ces mêmes paliers. Voici un avant-goût de ce qui vous attend :

Pour le Catalogue des Jeux (Extra et Premium) : Another Crab’s Treasure (PS5) : dès le 29 mai Skull and Bones (PS5) : à partir du 2 juin Destiny 2: Legacy Collection (PS4 / PS5) : le 4 juin (parfait pour se mettre à niveau avant "The Final Shape") GTA III: The Definitive Edition (PS4 / PS5) : le 10 juin

Pour le Catalogue des Classiques (Premium) : Myst (PS4 / PS5, basé sur la version PS1) : le 5 juin Riven (PS4 / PS5, basé sur la version PS1) : le 5 juin



Et comme si cela ne suffisait pas, les abonnés Premium auront également accès à deux nouvelles versions d'essai de jeux très attendus, et ce, dès le 28 mai. Ils pourront ainsi découvrir les premières heures de Kingdom Come Deliverance 2 sur PS5 et de Sid Meier's Civilization VII sur PS5 et PS4 avant de décider, ou non, de passer à la caisse pour l'aventure complète.

La PS4 bientôt exclue du PlayStation Plus Essential : la transition vers la PS5 s'accélère et se confirme

L'autre annonce majeure faite par Sony en marge de cette présentation des jeux de juin, et elle est de taille, concerne l'avenir de la PS4 au sein de l'offre PlayStation Plus. C'est désormais officiel : à partir de janvier 2026, les jeux mensuels offerts aux abonnés du palier Essential ne comprendront plus de titres spécifiquement PS4. Cette décision marque une étape clé dans la stratégie de Sony, qui vise clairement à recentrer sa proposition de valeur sur sa console de nouvelle génération, la PS5, et à encourager les derniers récalcitrants à franchir le pas. Si cette nouvelle risque de décevoir les joueurs qui profitent encore pleinement de leur PlayStation 4, elle était somme toute assez prévisible et s'inscrit dans le cycle de vie naturel des consoles de jeux. La PS5 prendra donc définitivement le flambeau, du moins en ce qui concerne les nouveautés "offertes" chaque mois via l'abonnement de base. Un signe des temps qui confirme que l'avenir de PlayStation se conjugue désormais principalement au présent de la PS5.