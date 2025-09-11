On commence avec la trottinette électrique Segway-Ninebot F2 Pro E.

Elle offre une autonomie allant jusqu’à 55 km et atteint une vitesse maximale de 25 km/h. Son moteur sans balais de 450 W (900 W en crête) délivre suffisamment de puissance pour franchir des pentes jusqu’à 22 % d’inclinaison, garantissant des performances stables même en montée.

Les pneus sans chambre à air de 10 pouces avec gel anti-crevaison assurent une excellente absorption des chocs et une adhérence renforcée sur les routes accidentées. Associés à une suspension à ressort avant, ils offrent un confort de conduite optimal.

Côté sécurité, la trottinette est dotée d’un double système de freinage (frein à disque avant + frein électronique E-ABS arrière) et d’un système TCS (Traction Control System) inspiré de l’automobile, qui améliore la stabilité et réduit les risques de glissade sur sol mouillé.

La visibilité est assurée par des feux LED avant et arrière, un feu stop, des réflecteurs certifiés E-MARK et des clignotants avant et arrière intégrés au guidon.

Trois modes de conduite (Eco, Drive, Sport) ainsi qu’un mode Marche permettent d’adapter la vitesse aux besoins, tandis que l’écran LED affiche en temps réel les données essentielles (vitesse, autonomie restante, mode activé).

La batterie lithium 36 V - 12 800 mAh (460 Wh) bénéficie d’un système BMS qui optimise l’autonomie tout en protégeant contre la surcharge et les courts-circuits.

Enfin, la F2 Pro E intègre un klaxon électronique puissant servant aussi d’alarme antivol, une connexion Bluetooth avec l’application mobile pour surveiller son état, ainsi qu’une compatibilité Apple Find My.

Retrouvez la trottinette électrique Segway-Ninebot F2 Pro E à 359,91 € en ce moment chez Cdiscount grâce au code MOBILITE10 (prix officiel 649 €).



Sont également en réduction :

Pack Redmi Pad Pro 128 Go + étui + Buds 6 Active à 239,99 € soit -34% (12,1" 2,5K 120Hz, Gorilla Glass 3, Snapdragon 7s Gen 2 4nm, stockage extensible jusqu’à 1,5 To, 10000 mAh, charge rapide 33W, 4 haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Audio Hi-Res, IP52)



Nouveaux clients Sosh : HONOR 200 Pro 5G - 512 Go Blanc à 479 € + 150 € de bonus reprise + jusqu'à 80 € remboursés par Orange (6,78" OLED 2700 x 1224, max 4000 nits, Snapdragon 8s Gen3 4nm, capteur principal 50MP, téléobjectif 50MP, caméra frontale 50MP, SuperCharge HONOR 100W, charge sans fil SuperCharge HONOR 66W...)

(6,78" OLED 2700 x 1224, max 4000 nits, Snapdragon 8s Gen3 4nm, capteur principal 50MP, téléobjectif 50MP, caméra frontale 50MP, SuperCharge HONOR 100W, charge sans fil SuperCharge HONOR 66W...) Nouveaux clients Sosh : Google Pixel 9 - 128 Go Noir à 599 € + 100 € de bonus reprise + jusqu'à 80 € remboursés par Orange (6,3" Actua OLED, compatibilité HDR, Gorilla Glass Victus 2, Gemini, objectif grand angle 50MP, mode Vision de nuit, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7...)

Et enfin pour terminer, n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (centrale électrique portable Blackview OSCAL PowerMax 2400, mini PC NiPoGi E3B et casque gaming Corsair Void v2), notre sélection de moniteurs à petit prix ou encore les meilleures offres Leclerc de l'opération Super pouvoirs d'achat !