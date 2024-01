Commençons par le PC portable Asus TUF Gaming F15 TUF506HE.

Sobre, élégant et léger, il est doté d'un écran de 15 pouces d'une résolution de 1920 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, ainsi que d'un clavier avec rétroéclairage RGB par zone.

Il embarque un processeur Intel Core i7-11800H et 32 Go de mémoire vive DDR4, permettant un traitement rapide et une expérience de jeu fluide, et également une carte graphique GeForce RTX 3050 Ti associée à une mémoire vidéo de 4 Go.

Côté stockage, on trouve un SSD de 512 Go.

Le PC portable Asus TUF Gaming F15 TUF506HE est en ce moment en promotion à 849,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 23% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 2,99 €.





