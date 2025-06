Poco, filiale de Xiaomi, a frappé fort sur le marché mondial des smartphones en lançant le Poco F7. Annoncé à un prix défiant toute concurrence, ce nouveau venu embarque une fiche technique impressionnante, propulsée notamment par la toute nouvelle puce Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm. Un positionnement agressif qui pourrait bien redessiner les attentes pour les appareils de milieu de gamme, et contraindre ses rivaux à s'adapter.

Quelle puissance sous le capot du Poco F7 ?

Le Poco F7 se distingue par son processeur Snapdragon 8s Gen 4, une première pour un smartphone à ce niveau de prix. Cette puce, associée à 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go ou 512 Go, promet des performances de haut vol, particulièrement optimisées pour le jeu mobile. Xiaomi poursuit ici sa tradition d'offrir un matériel qui dément son étiquette de prix. L'appareil intègre également les dernières normes de connectivité, incluant le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et une compatibilité complète avec les standards 5G. Le Snapdragon 8s Gen 4, avec ses cœurs Kryo, assure une puissance brute significative, faisant du Poco F7 un véritable moteur de jeu et une bête de travail quotidienne, capable de gérer les tâches les plus exigeantes avec aisance.

L'autonomie et l'affichage sont-ils à la hauteur ?

L'expérience visuelle du Poco F7 est assurée par un grand écran OLED de 6,83 pouces, doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité de pointe impressionnante, atteignant jusqu'à 1700 nits. Protégé par le robuste Gorilla Glass 7i, cet affichage promet une immersion totale, avec des couleurs vives et des noirs profonds. Mais la véritable prouesse du Poco F7 réside dans son autonomie : il est équipé d'une gigantesque batterie interne de 6 500 mAh. Cette capacité hors norme est complétée par une charge rapide filaire de 90 W, permise par la technologie HyperCharge de Xiaomi, capable de recharger le téléphone de 0 à 80 % en moins de 30 minutes. Cerise sur le gâteau, une fonctionnalité de charge inversée sans fil de 22,5 W est également présente, une inclusion surprenante et très appréciable pour un appareil de ce segment de marché.

Quid de la photo et des mises à jour logicielles ?

Bien qu'orienté vers le jeu, le Poco F7 ne sacrifie pas la photographie. Il est équipé d'un capteur principal Sony IMX882 de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), capable de produire des images nettes et détaillées, même en conditions de faible lumière. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 8 MP. Des fonctionnalités d'intelligence artificielle sophistiquées, telles que AI Eraser pour effacer des éléments indésirables et AI Expansion pour étendre les contours de vos photos, sont également de la partie. Pour les selfies, une caméra frontale de 20 MP est intégrée. L'appareil tourne sous HyperOS 2 de Xiaomi, basé sur Android 15. Une nouveauté majeure pour la série F est l'amélioration notable de son cycle de mises à jour logicielles : Poco promet désormais un support d'au moins quatre ans de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité, un engagement significatif qui rassure sur la longévité du produit.

Le Poco F7 est-il une menace pour ses concurrents ?

Lancé à un prix de 449€ pour la version 12/256 Go, avec des offres de lancement débutant à 399€, le Poco F7 se positionne de manière extrêmement compétitive. Cette tarification agressive le place en concurrent direct, voire supérieur, à des attentes comme le Nothing Phone 3, qui devrait partager le même processeur Snapdragon 8s Gen 4. Pour les Nothing Phone 3a et 3a Pro, qui utilisent l'ancienne puce Gen 3, la comparaison est encore plus flatteuse pour le Poco F7. Son design soigné, avec un dos en "Panda Glass" et des options de couleur comme l'argent et le noir (dont une superbe "Cyber Silver Edition" avec des détails uniques), et sa certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, renforcent son attrait. Le Poco F7 ne se contente pas de cocher les bonnes cases ; il redéfinit le rapport qualité-prix, mettant une pression considérable sur ses concurrents du milieu de gamme qui devront désormais s'aligner sur ces standards élevés.

