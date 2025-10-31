Le bras de fer engagé par l'Arcom contre les sites X tourne à la farce. Depuis juillet, ces plateformes ont l'obligation légale de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Dans les faits, c'est le chaos.

Les géants comme Pornhub ont suspendu leur accès à la France, mais la grande majorité des autres sites (83 % sur 108 testés) sont toujours en accès libre, se contentant d'un simple clic sur "J'ai 18 ans".

Les contrôles d'âge sont-ils faciles à contourner ?

Clairement, c'est un grand OUI, et c'est ce qui est le plus alarmant. Pour les 17 % de sites qui jouent le jeu en demandant une preuve d'âge, les systèmes de vérification sont d'une fiabilité ridicule.

Des astuces sont partagées massivement en ligne. Il suffit d'un simple photomontage grossier : une fausse carte d'identité avec un faux nom et une fausse photo font très bien l'affaire, garantissant un sésame aux sites ciblés en quelques minutes et à moindre effort.

L'autre méthode, 100 % légale, est le VPN. En simulant une connexion depuis un autre pays, l'utilisateur échappe à la loi française. Des fournisseurs de VPN ont vu leurs ventes exploser de 1 000 %.

Quel est le rôle de Free dans cette polémique ?

La situation s'est envenimée avec l'entrée en jeu de Free. Lors du lancement de son VPN gratuit, le patron Xavier Niel a été interpellé sur X (ex-Twitter) : "Ça veut dire que je peux retourner sur les sites de pétanque ?".

Sa réponse, "Oui", a été perçue comme une provocation. Des associations de protection de l'enfance, comme E-enfance, ont dénoncé un "scandale", accusant Free de faciliter l'accès des mineurs au porno.

Que peut faire l'Arcom face aux VPN ?

L'Arcom, saisie du dossier Free, reconnaît une "utilisation opportuniste" des VPN. Le président de l'autorité, Martin Ajdari, estime cependant que les très jeunes enfants (10-13 ans), qui sont la priorité, ne savent pas "mobiliser" un VPN. Il annonce néanmoins vouloir "travailler" avec les fournisseurs de VPN pour qu'ils appliquent aussi la vérification d'âge.





Une tâche qui s'annonce complexe, alors que le régulateur peine déjà à faire plier les sites pornographiques eux-mêmes.

Foire Aux Questions (FAQ)

La loi sur la vérification d'âge est-elle appliquée en France ?

Très peu. Selon une enquête de France Info, 83 % des 108 principaux sites pornographiques gratuits n'appliquent pas la loi et se contentent d'un simple bouton "J'ai 18 ans".

Est-il illégal de contourner la vérification d'âge ?

Utiliser un VPN est parfaitement légal. En revanche, utiliser une fausse carte d'identité, même un montage grossier, est un délit passible de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.

Pourquoi Xavier Niel (Free) a-t-il créé la polémique ?

Il a confirmé publiquement sur X (ex-Twitter) que le VPN gratuit de Free permettait de contourner la loi française sur les sites pornographiques, ce que des associations de protection de l'enfance ont qualifié "d'absolument scandaleux".