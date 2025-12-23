C'est une étape majeure dans les relations bilatérales entre les deux pays. L'accord a été officialisé lors d'une visite du Premier ministre portugais, Luís Montenegro, à Kiev, où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette initiative dépasse le simple cadre de l'aide militaire pour s'inscrire dans une collaboration industrielle et technologique de long terme, marquant un véritable tournant.

Pourquoi ce partenariat est-il si stratégique ?

Cet accord matérialise une nouvelle forme de coopération défense. Il ne s'agit plus seulement de fournir du matériel, mais de créer une synergie. L'Ukraine apporte une expertise technologique de pointe, acquise et perfectionnée dans des conditions de guerre réelles. Le Portugal, de son côté, offre une capacité de production au sein de l'OTAN et un accès à des chaînes logistiques sécurisées.

Luís Montenegro a souligné que le savoir-faire des deux pays en matière de véhicules sans pilote est "à la pointe du monde". Ce partenariat s'ajoute au soutien militaire déjà conséquent du Portugal, qui s'élève à 227,5 millions d'euros pour cette année, et renforce son appui politique indéfectible au processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

Quels sont les objectifs concrets de cet accord ?

L'objectif premier est de produire en commun des drones capables de défendre l'espace maritime et les actifs stratégiques des deux nations. Pour le Portugal, l'enjeu est de taille : sécuriser son immense zone maritime et, surtout, l'infrastructure critique qui s'y trouve. Un transfert de technologie qui muscle directement les capacités de défense du pays.

Le Premier ministre portugais a été très clair sur ce point. Les câbles sous-marins qui transitent par la zone maritime portugaise sont absolument fondamentaux pour les communications mondiales entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et le Moyen-Orient. La protection de cette infrastructure critique est devenue une priorité absolue face aux nouvelles menaces hybrides.

Quelles sont les prochaines étapes de cette collaboration ?

Au-delà de la production de drones maritimes, cet accord vise à être un "tournant" dans les relations économiques globales. Pour concrétiser cette ambition, un forum économique bilatéral sera organisé l'année prochaine. L'idée est d'étendre la collaboration à d'autres secteurs et d'approfondir les investissements croisés.

Cette initiative illustre parfaitement comment une innovation née d'un besoin de défense peut se transformer en un partenariat industriel durable. En plus des engagements financiers déjà pris par le Portugal, comme les 25 millions d'euros annuels sur cinq ans pour l'achat de produits de défense ukrainiens, cette collaboration ouvre la voie à une nouvelle ère de co-développement technologique entre les deux pays.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel type de drones est concerné par cet accord ?

L'accord porte spécifiquement sur la production conjointe de drones sous-marins. Ces engins sont conçus pour des missions de surveillance, de protection d'infrastructures et de défense maritime.

Quel est l'intérêt principal pour le Portugal ?

L'intérêt pour le Portugal est double. D'une part, il acquiert une technologie de pointe pour renforcer ses propres capacités de défense. D'autre part, il sécurise ses infrastructures maritimes critiques, notamment les câbles de communication sous-marins essentiels pour les liaisons intercontinentales.

Cette collaboration est-elle uniquement militaire ?

Non, l'ambition est plus large. Bien que l'origine soit militaire, les deux pays voient cet accord comme le début d'un partenariat économique renforcé, qui sera notamment exploré lors d'un forum économique bilatéral prévu l'année prochaine.