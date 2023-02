Avec la crise énergétique, le gouvernement avait mis en place en fin d'année une remise pour compenser la hausse des tarifs des carburants. Le groupe TotalEnergies y avait ajouté un rabais supplémentaire pour son réseau de stations-service entre septembre et décembre.

Conséquence logique, les stations de la marque ont été régulièrement prises d'assaut, et plus encore lors de la pénurie de carburant en octobre 2022. Depuis le début de l'année, ces ristournes sur les tarifs des carburants ont stoppées et les prix sont graduellement remontés.

Ces dernières semaines, ils sont peu à peu revenus à proximité des 2 € / litre pour l'essence et le diesel, réalimentant la pression sur le pouvoir d'achat des Français.

Les milliards de TotalEnergies

Dans le même temps, TotalEnergies a publié ses résultats annuels et annoncé un bénéfice net record de 19 milliards d'euros sur l'année 2022 grâce au GNL (gaz naturel liquéfié).

Même si la situation est similaire pour tous les grands groupes pétroliers, le chiffre fait grincer des dents et réactive la question de la taxation des superprofits. Et pour ne pas trop abîmer son image de marque, TotalEnergies indique réfléchir à relancer une opération de remise à la pompe sur son réseau.

Le montant de la ristourne et sa date de mise en service ne sont pas connus mais Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies a fait valoir que le carburant à 2 € / litre constituait "un seuil psychologique" pour les Français.

Il se dit donc prêt à faire de nouveau un geste face à l'augmentation des tarifs des carburants fossiles. La précédente opération de remise à la pompe avait coûté au groupe 550 millions d'euros.

Le gouvernement, par la voix de son porte-parle Olivier Véran, a indiqué accueillir favorablement la possibilité d'une remise chez TotalEnergies si cela peut contribuer à la paix des ménages en ces temps perturbés pour le gouvernement par les mouvements de grève contre la réforme des retraites.

Les autres carburants voient aussi monter les prix

Il n'y a pas que l'essence et le diesel qui augmentent en ce début d'année. Le bioéthanol E85 a connu un coup de chaud en passant largement au-dessus de 1 € alors qu'il était encore autour de 0,80 € / litre durant l'automne dernier, tandis que le GPL tend aussi à augmenter légèrement, même si ces carburants restent encore très intéressants.

La hausse du prix de l'électricité a des conséquences sur le coût de la recharge des véhicules électriques et les modulations de prix ont pu faire passer du simple au double le montant à partir des bornes publiques.

Même avec un point de recharge chez soi, la hausse du prix de l'électricité, même avec le matelas du bouclier tarifaire limitant la hausse à 15% (au lieu de presque 100%), va rendre le coût de la recharge moins intéressant...tout en restant bien plus bas qu'un plein classique.