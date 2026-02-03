L'administration Trump a officialisé le lancement du Project Vault, une réserve stratégique de minéraux critiques financée à hauteur de 12 milliards de dollars.

Cette initiative vise à réduire la dépendance américaine envers la Chine pour des matériaux essentiels à la défense, aux technologies de pointe et aux véhicules électriques, stimulant ainsi le secteur minier national.

L'annonce a été faite ce lundi par le président Donald Trump. Le Project Vault s'inspire directement de la réserve stratégique de pétrole créée dans les années 1970 et a pour objectif de garantir l'autonomie industrielle et la sécurité nationale du pays.

Les marchés ont immédiatement réagi, avec une hausse des actions des compagnies minières américaines.

Un financement colossal pour une ambition stratégique

Le montage financier de Project Vault est à la hauteur de ses ambitions. Le programme sera amorcé par un prêt de 10 milliards de dollars de la U.S. Export-Import Bank, complété par 1,67 milliard de dollars de capitaux privés.

Ce fonds de près de 12 milliards de dollars servira à acquérir et stocker des minéraux critiques, indispensables à la fabrication de produits allant des iPhones aux avions de chasse F-35, en passant par les systèmes d'imagerie médicale.

Le président Trump a personnellement dévoilé l'initiative en présence de figures majeures de l'industrie, comme Mary Barra, la PDG de General Motors, et le magnat minier Robert Friedland.

Cette démarche s'inscrit dans une politique plus large de Washington, qui a déjà commencé à prendre des participations directes dans des entreprises du secteur, comme MP Materials, pour relancer la production nationale.

Réduire la dépendance à la Chine : le nerf de la guerre

L'objectif non dissimulé de cette manœuvre est de contrer l'hégémonie de la Chine, qui contrôle actuellement entre 60% et 70% de l'extraction mondiale de terres rares, et jusqu'à 90% de leur traitement.

Cette position dominante confère à Pékin un levier de pression considérable, comme l'ont démontré les restrictions à l'exportation mises en place lors de précédentes tensions commerciales.

Washington ne veut plus jamais revivre une telle situation de vulnérabilité. En créant sa propre réserve, l'Amérique cherche à isoler ses fabricants des ruptures d'approvisionnement et à garantir la continuité de sa production industrielle et de défense.

Cette initiative renforce une stratégie de diversification déjà entamée pour réduire la dépendance face à la Chine et avec des accords signés avec l'Australie, le Japon et d'autres nations alliées.

Quelles sont les prochaines étapes pour Project Vault ?

Le projet ne s'arrête pas aux frontières américaines. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, doit présider une réunion ministérielle sur les minéraux critiques cette semaine, rassemblant des dizaines de nations européennes, africaines et asiatiques.

L'objectif est de bâtir une collaboration internationale pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le vice-président JD Vance prononcera un discours clé lors de cet événement, qui devrait voir la signature de plusieurs accords bilatéraux visant à améliorer la logistique.

Simultanément, des projets de centres de traitement de minéraux se développent sur le sol américain, notamment en Caroline du Sud et au Texas, pour mettre fin au monopole chinois et reconstruire une filière complète, de l'extraction à l'aimant fini.