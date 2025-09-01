On commence avec le projecteur Ultimea Apollo P50.

Certifié Netflix et équipé de Linux, il offre une image nette et précise avec une luminosité de 800 lumens ANSI et une uniformité de 80 %. Le décodage 4K associé aux technologies HDR10 et HLG sublime les détails et renforce le réalisme des scènes.

Grâce à son algorithme intelligent, le projecteur ajuste automatiquement l’image pour contourner les obstacles présents dans la zone de projection.

Ses deux haut-parleurs de 10 W optimisés par Dolby Audio produisent un son riche et immersif, avec des basses renforcées et percutantes.

Son moteur optique entièrement scellé protège efficacement contre la poussière et prévient l’apparition de points noirs, tandis que son trajet optique direct réduit l’atténuation lumineuse pour garantir une luminosité durable et des performances constantes.

Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.3, il prend en charge la transmission bidirectionnelle : vous pouvez y connecter vos appareils mobiles ou l’utiliser directement comme enceinte Bluetooth.

Le vidéoprojecteur Ultimea Apollo P50 est disponible à 150 € grâce au code BG7e380a sur Banggood avec livraison gratuite depuis l'UE.





