On commence avec le projecteur Ultimea Apollo P50.
Certifié Netflix et équipé de Linux, il offre une image nette et précise avec une luminosité de 800 lumens ANSI et une uniformité de 80 %. Le décodage 4K associé aux technologies HDR10 et HLG sublime les détails et renforce le réalisme des scènes.
Grâce à son algorithme intelligent, le projecteur ajuste automatiquement l’image pour contourner les obstacles présents dans la zone de projection.
Ses deux haut-parleurs de 10 W optimisés par Dolby Audio produisent un son riche et immersif, avec des basses renforcées et percutantes.
Son moteur optique entièrement scellé protège efficacement contre la poussière et prévient l’apparition de points noirs, tandis que son trajet optique direct réduit l’atténuation lumineuse pour garantir une luminosité durable et des performances constantes.
Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.3, il prend en charge la transmission bidirectionnelle : vous pouvez y connecter vos appareils mobiles ou l’utiliser directement comme enceinte Bluetooth.
Le vidéoprojecteur Ultimea Apollo P50 est disponible à 150 € grâce au code BG7e380a sur Banggood avec livraison gratuite depuis l'UE.
Vous pouvez aussi trouver les offres suivantes en ce moment :
- Batterie externe UGREEN Nexode 165W 20000mAh 100W 2 ports à 59,48 € avec le code QKZGX2MS (avec câble USB-C rétractable et écran TFT)
- Répéteur TP-Link RE700X WiFi 6 AX3000 à 49,90 € soit -22% (Amazon Allemagne)
- SSD interne Netac NV7000 M.2 NVMe - 1 To à 53,99 € avec le code CDFR05 (jusqu'à 7400 Mo/s, compatible PS5)
- SSD interne Orico PCIe 4.0 M.2 NVMe - 1 To à 60,39 € avec le code CDFR07 (jusqu'à 7400 Mo/s, compatible PS5)
- SSD interne Netac NV3000 M.2 NVMe - 2 To à 83,39 € avec le code CDFR10 (jusqu'à 3500 Mo/s)
- SSD interne Kioxia Exceria M.2 2280 NVMe 1.4 PCIe 4.0 x4 - 2 To avec dissipateur à 119,99 € (jusqu'à 6200 Mo/s, compatible PS5)
- Processeur AMD Ryzen 5 9600X à 155,99 € avec le code CDFR18 (6 cœurs, 12 threads, jusqu'à 5,4 GHz, socket AM5, pas de ventilateur)
- Processeur AMD Ryzen 7 8700G à 164,99 € avec le code CDFR18 (8 cœurs, 16 threads, jusqu'à 5,1 GHz, iGPU 780M, socket AM5)
- TV Mini LED Hisense 65U7Q PRO 4K 2025 - 65" à 740,62 € avec le code DARTY70 + remise supplémentaire au panier
- TV Mini LED Hisense 65U8Q 4K 2025 - 65" à 1 299 € soit -13% + remises Club/Club+/Infinity
- Carte graphique PNY GeForce RTX 5070 12Go ARGB OC Triple Fan DLSS 4 à 599,99 € (-8%)
- Station d'accueil UGREEN compatible Mac Mini 11-en-1 à 64,99 € soit -7% (avec boîtier M.2 SSD NVMe, 3x USB-A 10Gbps, 2x USB-C 10Gbps, 2x USB-A 5Gbps, lecteur de carte SD/TF, 1x USB-C IN 5V)
- Carte mère ASUS ROG Strix X870-F Gaming WiFi à 331,49 € soit -19% + 30 € remboursés par Asus jusqu'au 29/09
- Souris trackball sans fil Logitech Ergo M575S - Noir à 36,99 € soit -18% (avec contrôle par le pouce, 3 boutons personnalisables, raccourcis, Smart Actions, réglage de la vitesse du curseur...)
Et retrouvez aussi notre top 3 des promos d'aujourd'hui (clavier gaming Logitech G213 Prodigy, Xiaomi Pad 7 Pro et barre de son JBL SB550), notre top 10 des meilleures ventes flash Amazon de la semaine ou encore les promos Apple chez Cdiscount !