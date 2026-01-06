Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10
Son écran WUXGA (1920 x 1200) IPS de 16 pouces au format 16:10 assure une surface de travail généreuse, avec des angles de vision larges et une image agréable.
Il embarque un processeur Ryzen 5 7535HS (6 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4,55 GHz, TDP 35 W) qui garantit une bonne réactivité pour la bureautique avancée, le multitâche et les usages multimédia.
La mémoire DDR5 de 16 Go à 4800 MHz (8 Go soudés + 8 Go sur slot) offre une fluidité appréciable, tandis que le SSD NVMe de 512 Go assure des démarrages rapides et des chargements efficaces. Un second emplacement M.2 libre permet d’étendre facilement le stockage.
La partie graphique est confiée à l’AMD Radeon 660M intégrée, adaptée aux usages courants, à la lecture vidéo et à de légers travaux graphiques. Sous Windows 11, l’IdeaPad Slim 3 prend également en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3.
Vous pouvez retrouver le Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 à 479 € en ce moment chez Leclerc.
Sont également en réduction :
- Barre de son JBL SB560 3.1 à 149,99 € soit -40% pour les adhérents Fnac (250W, caisson de basses sans fil, Dolby Audio, haut-parleur à canal central dédié, Bluetooth...)
- Détecteur de fuite d'eau intelligent Meross avec Hub à 18,99 € soit -5% (compatible Apple HomeKit et SmartThings, IP67, surveillance à distance et notifications d'application)
- Carte Micro SD Express 256 Go Sandisk pour Nintendo Switch 2 à 44,99 €
- Pack de 2 ampoules connectées Philips Hue White E27 75W à 24,99 € via retrait magasin Darty (-29%)
- Boîtier PC Fractal Design North Charcoal Black TG Dark - Moyen Tour - Noir ou blanc à 109,90 € soit -29% (avec fenêtre en verre trempé et façade en chêne, deux ventilateurs avant Aspect 140 mm PWM)
- Émetteur Jack Bluetooth 5.4 UGREEN à 18,89 € (-7%)
- Chargeur USB-C 100W Anker 736 à 28,99 € (-37%)
- Hub USB-C UGREEN Revodok 1071 7-en-1 à 16,57 € soit -35% (avec port HDMI 4K, port USB-C de charge 100W, port USB-C data, 2 ports USB 3.0, 2 fentes pour SD et Micro SD)
- Space Adventure Cobra - The Awakening - Switch à 25,99 € (-48%)
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - Argent à 149 € + 50 € remboursés jusqu'au 11/01 (réduction active de bruit jusqu'à 33 dB, audio 360, Galaxy AI, jusqu'à 24bit / 96kHz, IP57, jusqu’à 6h d'autonomie avec ANC...)
- Lecteur de cartes magnétique et boîtier SSD M.2 Orico à 27,07 € avec la remise au panier
- Ventilateur sur pied connecté Philips Série 3000 - Noir à 63,95 € soit -16% (flux d'air puissant, ultra-silencieux, 3 vitesses, réglages via l'application Air+ ou l'appareil, option de table ou sur pied)
- Lenovo Tab One (4+64 Go) avec coque incluse à 79 € soit -60 € (8,7" LCD 1340 x 800, Helio G85 octa-core, 8MP + 2MP, WiFi 5, Dolby Atmos...)
- Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Boîtier en Titane avec Bracelet Océan Minuit - Reconditionnée excellent état à 369,55 € avec le coupon à cocher
