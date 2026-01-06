Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10

Son écran WUXGA (1920 x 1200) IPS de 16 pouces au format 16:10 assure une surface de travail généreuse, avec des angles de vision larges et une image agréable.

Il embarque un processeur Ryzen 5 7535HS (6 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4,55 GHz, TDP 35 W) qui garantit une bonne réactivité pour la bureautique avancée, le multitâche et les usages multimédia.

La mémoire DDR5 de 16 Go à 4800 MHz (8 Go soudés + 8 Go sur slot) offre une fluidité appréciable, tandis que le SSD NVMe de 512 Go assure des démarrages rapides et des chargements efficaces. Un second emplacement M.2 libre permet d’étendre facilement le stockage.

La partie graphique est confiée à l’AMD Radeon 660M intégrée, adaptée aux usages courants, à la lecture vidéo et à de légers travaux graphiques. Sous Windows 11, l’IdeaPad Slim 3 prend également en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3.

Vous pouvez retrouver le Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 à 479 € en ce moment chez Leclerc.

