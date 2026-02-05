Trottinette électrique Dualtron Forever Limited 18,2 Ah
Équipée de deux moteurs ultra performants, elle délivre une accélération impressionnante tout en conservant une conduite étonnamment légère et agile. Une fois lancée, son poids se fait presque oublier, au profit d’une maniabilité et d’une réactivité remarquables.
La Forever Limited offre un poste de pilotage intuitif avec un accès direct à toutes les commandes essentielles : accélérateur Dualtron, clignotants, écran de contrôle et klaxon. La sécurité est également au rendez-vous grâce à un freinage hydraulique NUTT à disques à l’avant et à l’arrière, reconnu pour son efficacité.
Côté technique, la Dualtron Forever Limited embarque une puissance nominale de 2 x 1000 W, pouvant grimper jusqu’à 2 x 1450 W en crête, une batterie de 18,2 Ah offrant jusqu’à 60 km d’autonomie, et des roues de 10 pouces pour un bon compromis entre confort et stabilité.
Vous pouvez obtenir la Dualtron Forever Limited 18,2 Ah à 724,99 € avec le code 15DES129 en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 1 399 €).
Sont également en réduction :
- Redmi Note 15 Pro 5G 256 Go à 299 € soit -100 € + bonus reprise Orange 50 € + remboursement Xiaomi jusqu'à 40 € (6,77" AMOLED FHD+, 3200 nits, Gorilla Glass Victus 2, Wet Touch 2.0, 6500mAh, 200MP, IP65, Helio G200-Ultra octa-core 6nm, charge turbo 45W et jusqu'à 18W de charge inversée, double haut-parleur Dolby Atmos, jusqu'à 24 Go de RAM...)
- Xiaomi 15T 5G 256 Go à 499 € soit -150 € + bonus reprise Orange 150 € (6,83" AMOLED 1,5K 120Hz, Gorilla Glass 7i, IP68, capteur principal 50MP avec objectif Leica Summilux, téléobjectif Leica 50MP et ultra grand-angle 12MP, Dimensity 8400-Ultra, 5500 mAh, charge filaire 67W...)
- Samsung Galaxy S25 5G 128 Go à 679 € soit -220 € + bonus reprise Orange 100 € + remboursement Samsung jusqu'à 100 € (6,2" Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120Hz, Gorilla Glass Victus 2, Snapdragon 8 Elite octa-core, 50MP, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7)
- Drone DJI Mini 5 Pro avec radiocommande à 611,21 € avec le code DRONE15 jusqu'à demain 10h (caméra CMOS 1", détection d’obstacles omnidirectionnelle, nacelle à rotation flexible 225°, technologie ActiveTrack 360° améliorée...)
- Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo avec radiocommande à 1 129 € + 150 € offerts en chèque cadeau pour les adhérents Fnac (avec 3 batteries de vol intelligentes, 3 paires d'hélices de rechange, station de recharge bidirectionnelle, sac à bandoulière, câble de données USB-C vers USB-C, protection de stockage et jeu de filtres ND 8/32/128)
- LEGO Ideas 21345 Appareil Photo Polaroid OneStep SX-70 à 43,99 € avec le code LEGOVAL
- LEGO Art 31208 Hokusai – La Grande Vague à 65,88 € avec le code LEGOVAL
- LEGO Icons 10318 Le Concorde à 144,99 € avec le code 15DES129
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - PS5 en précommande à 44,99 €
- Casque audio filaire FiiO FT1 à 134 € avec le code 15DES129 (transducteurs dynamiques 60 mm, diaphragme composite en fibre de bois, conception circumaurale...)
- SSD interne Crucial T705 PCIe Gen5 NVMe M.2 avec dissipateur - 2 To à 249,99 € (jusqu’à 14 500 Mo/s)
- PC gaming CyberPowerPC à 2 074,99 € avec le code 15DES129 (Ryzen 7 9800X3D jusqu'à 5,2 GHz, RTX 5070 Ti, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11)
- Souris gaming filaire Logitech G G502 HERO - Noir à 29,99 € (prix officiel 89,99 €) (capteur HERO 25K, éclairage LIGHTSYNC RVB personnalisable, profils intégrés, poids amovibles...)
