Trottinette électrique Dualtron Forever Limited 18,2 Ah

Équipée de deux moteurs ultra performants, elle délivre une accélération impressionnante tout en conservant une conduite étonnamment légère et agile. Une fois lancée, son poids se fait presque oublier, au profit d’une maniabilité et d’une réactivité remarquables.

La Forever Limited offre un poste de pilotage intuitif avec un accès direct à toutes les commandes essentielles : accélérateur Dualtron, clignotants, écran de contrôle et klaxon. La sécurité est également au rendez-vous grâce à un freinage hydraulique NUTT à disques à l’avant et à l’arrière, reconnu pour son efficacité.

Côté technique, la Dualtron Forever Limited embarque une puissance nominale de 2 x 1000 W, pouvant grimper jusqu’à 2 x 1450 W en crête, une batterie de 18,2 Ah offrant jusqu’à 60 km d’autonomie, et des roues de 10 pouces pour un bon compromis entre confort et stabilité.

Vous pouvez obtenir la Dualtron Forever Limited 18,2 Ah à 724,99 € avec le code 15DES129 en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 1 399 €).

