Casque Bluetooth Marshall Major IV
Le Marshall Major IV intègre des transducteurs dynamiques sur mesure pour un son riche, avec des basses puissantes, des médiums équilibrés et des aigus précis. Ses nouveaux coussinets, combinés à des charnières 3D, un bandeau repensé et des ressorts en spirale avec amortisseurs en caoutchouc, assurent un confort optimal tout en limitant les vibrations.
Rechargeable sans fil, le casque dispose d’un bouton de commande multidirectionnel pour un contrôle simple de la musique et des fonctions du smartphone. Avec plus de 80 heures d’autonomie, il vous accompagne partout sans interruption.
Vous pouvez obtenir le casque Marshall Major IV en noir à 69,99 € en ce moment sur la Fnac (prix officiel 129 €).
Sont également en promotion :
- Pack Samsung Galaxy Watch8 40mm Argent BT + Bracelet rose + Bracelet en maille milanaise à 329,99 € soit -31% (verre saphir, appels Bluetooth, musique au poignet, Gemini, charge vasculaire pendant le sommeil, santé métabolique, coach personnel, alertes d'inactivité, niveau d'antioxydants, notifications d'arythmie...)
- Manette sans fil Switch PowerA Line Art Mario à 19,99 €
- Manette sans fil Switch / Switch OLED Rematch Glow Link Hero à 19,99 €
- Manette sans fil Xbox - Carbon Black à 42,35 € avec la carte Leclerc
- Manette sans fil Xbox - Ice Breaker à 52,06 € avec la carte Leclerc ou à 55,99 € sur Amazon
- One Piece: Odyssey - PS5 à 15,64 €
- Ninja Gaiden: Ragebound - Switch à 28 € (-30%)
- Astro Bot - PS5 à 41,12 €
- Boîtier PC Moyen Tour Aerocool Quantum V3 - Noir à 34,90 € soit -22 € (avec fenêtre en verre trempé et ventilateurs RGB)
- Boîtier PC Fractal Design Terra Jade à 159,90 € soit -24% (mITX, panneau avant en bois de noyer, panneaux en aluminium anodisé)
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X OC à 799 €
- Borne d'arcade Arcade1Up Ms. Pac-Man 40th Anniversary à 371,70 € soit -17% (écran LCD 17", 10 jeux classiques Bandai Namco inclus)
- Pack Echo Pop Blanc + Prise connectée Tapo Matter à 29,99 € (-40%)
- Batterie externe Belkin 10000 mAh avec cable USB-C intégré à 16,99 € + 30% remboursés par Belkin jusqu'au 31/01
- Écran PC MSI PRO MP2412 à 59,99 € soit -40% (23,8" FHD, dalle VA, 100Hz, 1ms, haut-parleurs intégrés, sRGB 113%, réduction de lumière bleue)
Et pour finir, on a encore quelques autres bons plans intéressants à vous proposer :
