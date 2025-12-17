Casque Bluetooth Marshall Major IV

Le Marshall Major IV intègre des transducteurs dynamiques sur mesure pour un son riche, avec des basses puissantes, des médiums équilibrés et des aigus précis. Ses nouveaux coussinets, combinés à des charnières 3D, un bandeau repensé et des ressorts en spirale avec amortisseurs en caoutchouc, assurent un confort optimal tout en limitant les vibrations.

Rechargeable sans fil, le casque dispose d’un bouton de commande multidirectionnel pour un contrôle simple de la musique et des fonctions du smartphone. Avec plus de 80 heures d’autonomie, il vous accompagne partout sans interruption.

Vous pouvez obtenir le casque Marshall Major IV en noir à 69,99 € en ce moment sur la Fnac (prix officiel 129 €).



