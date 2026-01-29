Pack Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi (128 Go) + coque à rabat

La tablette arbore un écran fluide de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et intègre une caméra frontale de 5 MP, garantissant des appels vidéo plus nets et naturels.

Ses processeurs optimisés assurent une utilisation fluide et continue, sans compromis. La A11+ intègre également Gemini comme véritable assistant intelligent : en activant la fonction Live, vous pouvez partager la caméra ou l’écran et dialoguer naturellement pour obtenir une aide contextualisée et des réponses adaptées à vos besoins.

Côté audio, les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos sont complétés par une prise jack 3,5 mm permettant de connecter facilement des écouteurs filaires.

La tablette propose jusqu’à 6 Go de mémoire vive et son autonomie est renforcée par la recharge rapide 25 W.

Retrouvez la Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi (128 Go) en pack avec coque à rabat à 199,99 € au lieu de 289,99 € en ce moment chez Carrefour.







