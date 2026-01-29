Pack Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi (128 Go) + coque à rabat
La tablette arbore un écran fluide de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et intègre une caméra frontale de 5 MP, garantissant des appels vidéo plus nets et naturels.
Ses processeurs optimisés assurent une utilisation fluide et continue, sans compromis. La A11+ intègre également Gemini comme véritable assistant intelligent : en activant la fonction Live, vous pouvez partager la caméra ou l’écran et dialoguer naturellement pour obtenir une aide contextualisée et des réponses adaptées à vos besoins.
Côté audio, les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos sont complétés par une prise jack 3,5 mm permettant de connecter facilement des écouteurs filaires.
La tablette propose jusqu’à 6 Go de mémoire vive et son autonomie est renforcée par la recharge rapide 25 W.
Retrouvez la Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi (128 Go) en pack avec coque à rabat à 199,99 € au lieu de 289,99 € en ce moment chez Carrefour.
À retrouver également en réduction :
- Caméra d'action Insta360 X5 - Noir ou blanc à 357 € jusqu'à ce soir minuit (vidéos 8K 30 fps, modes 5,7K 60 fps et 4K 120 fps, mode PureVideo pour faible luminosité, 2 capteurs 1/1,28", étanche 15 m / IP68, objectifs amovibles et remplaçables, stabilisateur FlowState et invisible selfie stick effect...)
- Samsung Galaxy Watch7 4G 44mm - Vert à 149 € soit -250 € (1,3" Super AMOLED, verre saphir, Galaxy AI, GPS double fréquence, coaching du sommeil personnalisé, autonomie jusqu'à 40h, Score d'énergie, 90 modes sportifs...)
- Little Big Adventure Twinsen's Quest - PS5 à 16 € soit -60% via retrait dans une sélection de magasins Fnac
- Crimson Desert - Day One Edition - Xbox Series en précommande à 49,99 € (-29%)
- Nioh 3 Launch Edition - PS5 en précommande à 67,99 € + 10 € offerts pour les adhérents Fnac (bonus: 3 armures complètes)
- Pack caisson de basses Sonos Sub Mini + 2 enceintes Era 100 - Blanc à 689 € avec le code 20JF0226 (pour système home cinéma)
- Google Pixel 8a - 128 Go Noir à 249 € soit -200 € (6,1" Actua OLED 120Hz, capteur principal 64MP + ultra grand angle 13MP, mode Vision de nuit, zoom haute résolution, IP67, Gomme magique audio, Entourer pour chercher, traduction instantanée...)
- Google Pixel 9 - 128 Go Noir à 349 € soit -300 € + bonus reprise Orange 70 € (6,3" Actua OLED, compatibilité HDR, Gorilla Glass Victus 2, Gemini, objectif grand angle 50MP, mode Vision de nuit, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7...)
- Google Pixel 9 Pro XL - 128 Go Noir à 649 € soit -350 € + bonus reprise Orange 100 € (6,8" OLED FHD+, RAM 16 Go, Google Tensor G4, WiFi 6E, BT 5.3, IP68, quadruple capteur photo 50MP, charge rapide, Gemini...)
- Google Pixel 9 Pro Fold - 256 Go Noir à 899 € soit -660 € + bonus reprise Orange 100 € (écran interne 8" OLED Super Actua Flex LTPO, IPX8, Google Tensor G4, RAM 16 Go, 4650 mAh, charge rapide filaire 45W, 48MP, ultra grand angle 10,5MP, Gemini Live...)
- Lave-linge hublot Continental Edison CELL1214IWS à 299,99 € soit -28% (12kg, jusqu'à 1400 trs/min, moteur induction, programme vapeur, départ différé, lavage à froid...)
- Bouilloire connectée Xiaomi Smart Kettle 2 Pro à 39,99 € soit -20 € (1,7L, contrôle précis de la température, réglable par incréments de 1°C, plusieurs modes d'ébullition de l'eau, eau du robinet ou eau purifiée, chauffe rapide, maintien au chaud 24h)
- Trottinette électrique iScooter i9 à 130,03 € jusqu'à ce soir minuit (350W, max 30 km/h, pneus 8,5", autonomie jusqu'à 30 km)
Et n’oubliez pas de jeter un œil à notre top 3 des promotions du jour : ce jeudi, il met à l’honneur la montre connectée Huawei Watch Fit 4 Pro, le vélo électrique HillMiles MileCity1 et le casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2 Mini. Retrouvez également nos bons plans dédiés aux imprimantes 3D Elegoo, Flashforge et Creality, sans oublier les meilleures ventes flash Amazon de la semaine !