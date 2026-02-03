Écouteurs Bluetooth Baseus EP10 NC

Grâce à la technologie Hybrid ANC avancée, ils réduisent efficacement les bruits extérieurs jusqu’à -43 dB, créant une bulle sonore idéale pour les voyages, les environnements de travail animés ou les séances de sport intensives. Il suffit d’activer la réduction de bruit pour transformer instantanément votre environnement en un espace d’écoute immersif et apaisant.

Équipés de haut-parleurs dynamiques de 12 mm et d’un algorithme SuperBass adaptatif, les écouteurs délivrent des basses profondes et un son riche, entièrement personnalisable grâce à 24 réglages d’égalisation. Chaque style musical bénéficie ainsi d’une restitution optimisée selon vos préférences.

Les appels gagnent en clarté grâce à un système à quatre microphones assisté par l’IA, capable d’isoler efficacement la voix et de réduire les bruits parasites, même en extérieur ou par temps venteux. Côté endurance, l’autonomie atteint jusqu’à 7 heures sur une seule charge et 41 heures au total avec le boîtier (ANC désactivé), avec une charge rapide de 10 minutes offrant jusqu’à 2 heures d’écoute supplémentaires.

Enfin, leur certification IP55 garantit une résistance à la transpiration et à la pluie, faisant de ces écouteurs un compagnon fiable pour le sport comme pour les activités en plein air.

Retrouvez les Baseus EP10 NC en noir à 20,99 € avec le coupon à cocher sur Amazon.

