Écran PC gaming incurvé iiyama G-Master Black Hawk

Ce moniteur de 34 pouces arbore une courbure de 1500R qui enveloppe naturellement le champ de vision, pour une immersion renforcée et un confort visuel optimal.

Sa dalle VA ultra-large en 3440 x 1440 offre des contrastes profonds et des couleurs éclatantes, sublimant chaque scène avec un haut niveau de détail. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une animation fluide et équilibrée.

Grâce à un temps de réponse ultra-rapide de 0,6 ms (MPRT), le flou de mouvement est fortement réduit, tandis que la compatibilité HDR400 améliore la luminosité et le contraste pour un rendu plus réaliste. Enfin, la technologie FreeSync Premium élimine les déchirures et les saccades, assurant une expérience de jeu réactive et sans latence, que ce soit en FPS, en jeux de course ou en mondes ouverts.

Retrouvez l'écran iiyama G-Master Black Hawk à 224,99 € au lieu de 279 €, soit une remise de 19 % sur Amazon.



Sont également à prix réduit :

Samsung Galaxy S25 FE - 128 Go Noir à 599 € soit -20% + bonus reprise de 70 € (6,7" Dynamic AMOLED 2x FHD+ 120Hz, capteur principal 50MP, 4900 mAh, IP68, WiFi 6E, Exynos 2400, ray tracing...)

➡️ Et pensez aussi à aller voir notre top 3 des promos du jour : pour cette fin de semaine, il met à l’honneur la montre connectée OnePlus Watch 2R, la batterie externe UGREEN 300W et l’écran PC gaming 4K KTC H27P6 de 27 pouces, sans oublier l'opération LEGO Amazon avec 20 € offerts dès 60 € d’achat sur une sélection ainsi que les offres du "Week-end Discount Informatique" de Cdiscount !