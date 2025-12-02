Garmin Forerunner 255 (46 mm)

Elle peut tenir jusqu’à 14 jours sans recharge et dispose d’un GPS double fréquence capable d’assurer un suivi d’itinéraire extrêmement précis, même dans les zones où le signal est habituellement difficile.

Équipée de capteurs physiologiques complets (fréquence cardiaque, SpO2, VFC, etc.), elle surveille votre condition en continu pour affiner vos entraînements et favoriser une meilleure récupération. La Garmin Forerunner 255 se distingue également par son suivi du sommeil très abouti, accompagné de rapports matinaux personnalisés qui vous aident à interpréter la qualité de vos nuits.

Grâce à Garmin Coach, vous profitez de programmes d’entraînement adaptés à votre niveau, tandis que ses profils avancés couvrent des disciplines exigeantes comme la course à pied ou le triathlon. Vous avez accès à des métriques de performance poussées (cadence, temps de contact au sol, longueur de foulée) et la fonction PacePro vous aide à gérer votre allure selon le relief du parcours.

Côté sécurité, la montre est capable de détecter un incident et d’alerter vos contacts en cas de besoin. LiveTrack permet également de partager vos activités en temps réel. Elle relaie enfin les notifications de votre smartphone et intègre Garmin Pay pour des paiements sans contact simples et rapides.

Vous pouvez obtenir la Garmin Forerunner 255 en gris à 164,39 € avec le code FRBF20 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.

Aspirateur balai Dyson V8 Advanced

Le moteur numérique Dyson, capable de tourner jusqu’à 110 000 tr/min, délivre une puissance d’aspiration de 130 AW, offrant ainsi environ 10 % de performance supplémentaire par rapport au modèle précédent. Sa batterie lithium-ion à six cellules assure jusqu’à 40 minutes d’autonomie, permettant de nettoyer efficacement sans perte de puissance.

La brosse Motorbar démêle automatiquement les poils d’animaux et les cheveux tout en les aspirant, tandis que la brosse Fluffy, conçue avec des poils en nylon doux et des fibres de carbone antistatiques, capture efficacement la poussière et les plus gros débris sans abîmer les sols durs.

La filtration entièrement étanche retient 99,99 % des particules microscopiques jusqu’à 0,3 micron, idéale pour limiter les allergènes dans votre intérieur. Deux modes d’aspiration permettent d’ajuster la puissance selon les besoins.

Grâce à une isolation acoustique associant feutre absorbant et mousse à cellules fermées, l’appareil fonctionne plus silencieusement. Enfin, le système Root Cyclone et ses 15 cyclones séparent efficacement poussière et débris pour maintenir une aspiration constante.

Le Dyson V8 Advanced est en ce moment au prix de 249 € au lieu de 399 € (prix officiel), soit une remise de 38% chez Boulanger.

TV TCL QD-Mini LED 75Q8C 4K 2025 - 75"

Le TCL 75Q8C est un téléviseur QD-Mini LED de 75 pouces offrant une image 4K HDR 144 Hz d’une grande fluidité, avec un indice 5000 PPi et une dalle sans bords qui maximise l’immersion. Grâce à la technologie Quantum Dot Pro, au panneau WHVA et au processeur AiPQ associé à un algorithme de Deep Learning, chaque scène bénéficie d’un traitement précis : les couleurs gagnent en éclat, les contrastes sont optimisés et les contenus en basse résolution profitent d’un upscaling UHD très efficace.

La compatibilité avec Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 et HLG garantit une restitution HDR complète, adaptée automatiquement à la luminosité ambiante pour une image toujours optimale. Profitez d'un son riche et enveloppant avec le système audio Bang & Olufsen de 90 W, soutenu par Dolby Atmos et DTS Virtual:X.

La TV fonctionne sous Google TV (Android 12), offrant un accès fluide aux applications telles que Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ou Apple TV+. Google Assistant et Chromecast sont directement intégrés, simplifiant la navigation et le partage de contenu depuis vos appareils.

Pensé pour le gaming, le téléviseur intègre quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 144 Hz, ainsi que les technologies ALLM, VRR et FreeSync pour une expérience de jeu ultra-réactive, sans saccades ni tearing, idéale pour les consoles et PC récents.

Vous pouvez obtenir la TV TCL QD-Mini LED 75Q8C pour 982,61 € grâce au code 3UBA4925 chez Ubaldi en ce moment (disponible dans 2 semaines). 200 € vous sont également remboursés par TCL pour l'achat de ce modèle jusqu'au 4 janvier.



