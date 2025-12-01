La Poste Mobile frappe fort avec un nouveau forfait 5G de 130 Go à seulement 10,99 €/mois. Une offre sans engagement qui profite désormais de la qualité du réseau Bouygues Telecom (suite au récent changement d'opérateur partenaire).



Détails de la connexion internet

Voici comment s'utilise votre enveloppe internet de 130 Go :

En France métropolitaine : 130 Go 5G (débit réduit au-delà, rechargeable).

130 Go 5G (débit réduit au-delà, rechargeable). Depuis l'Europe et DOM / COM : 25 Go décomptés de l'enveloppe principale de 130 Go (bloqué au-delà).

Appels et messages

Les communications sont illimitées, que vous soyez en France ou en déplacement en Europe/DOM :

Appels depuis la France : illimités vers la France métropolitaine et les DOM / COM.

illimités vers la France métropolitaine et les DOM / COM. Appels depuis l'Europe / DOM / COM : illimités vers la France, l'Europe et les DOM / COM.





illimités vers la France, l'Europe et les DOM / COM. SMS & MMS depuis la France : illimités vers la France métropolitaine et les DOM/COM.

illimités vers la France métropolitaine et les DOM/COM. SMS & MMS depuis l'Europe / DOM / COM : illimités vers la France, l'Europe et les DOM / COM.

Points forts du forfait :

✅ 5G incluse sans surcoût.

✅ Prix très attractif (10,99 €) pour le volume de data.

✅ Sécurité à l'étranger : le blocage de la data au-delà des 25 Go évite les factures surprises au retour de vacances.

Ce forfait est idéal si vous consommez beaucoup de contenu vidéo ou de streaming en France, tout en voyageant occasionnellement en Europe.

➡️ Découvrir le forfait La Poste Mobile 130 Go 5G à 10,99 €/mois

