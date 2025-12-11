Aspirateur laveur sans fil Dreame H15 Pro

Avec une puissance d’aspiration de 21 000 Pa, il élimine efficacement les saletés sèches comme humides, y compris les taches les plus tenaces.

Son bras robotisé AI DescendReach s’abaisse automatiquement en 0,2 seconde pour atteindre les bords et les zones difficiles d’accès, assurant un nettoyage complet sans aucune zone oubliée. La brosse rotative à triple arête, capable de tourner à 480 tr/min, garantit un décrassage en profondeur.

Le Dreame H15 Pro intègre le système ThermoTub, qui permet de nettoyer la brosse avec de l’eau chauffée à 100°C, tandis que le séchage à 90°C en seulement 5 minutes prévient toute formation de moisissures ou d’odeurs. Il offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie en mode silencieux, pour une recharge complète en 4 heures.

Il dispose d’un réservoir d’eau propre de 780 ml et d’un réservoir d’eau usée de 700 ml, et peut être contrôlé facilement via l’application DreameHome, permettant un usage personnalisé et intuitif.

L'aspirateur Dreame H15 Pro est proposé en ce moment à 349 € au lieu de 529 € (prix officiel), soit une remise de 34% chez Boulanger.







