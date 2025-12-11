Aspirateur laveur sans fil Dreame H15 Pro
Avec une puissance d’aspiration de 21 000 Pa, il élimine efficacement les saletés sèches comme humides, y compris les taches les plus tenaces.
Son bras robotisé AI DescendReach s’abaisse automatiquement en 0,2 seconde pour atteindre les bords et les zones difficiles d’accès, assurant un nettoyage complet sans aucune zone oubliée. La brosse rotative à triple arête, capable de tourner à 480 tr/min, garantit un décrassage en profondeur.
Le Dreame H15 Pro intègre le système ThermoTub, qui permet de nettoyer la brosse avec de l’eau chauffée à 100°C, tandis que le séchage à 90°C en seulement 5 minutes prévient toute formation de moisissures ou d’odeurs. Il offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie en mode silencieux, pour une recharge complète en 4 heures.
Il dispose d’un réservoir d’eau propre de 780 ml et d’un réservoir d’eau usée de 700 ml, et peut être contrôlé facilement via l’application DreameHome, permettant un usage personnalisé et intuitif.
L'aspirateur Dreame H15 Pro est proposé en ce moment à 349 € au lieu de 529 € (prix officiel), soit une remise de 34% chez Boulanger.
On continue avec encore quelques autres remises intéressantes :
- Kit de démarrage Philips Hue White & Color Ambiance à 134,99 € soit -33% (avec 1 Hue Bridge Pro, 1 Smart Button et 3 ampoules connectées LED A60 E27)
- Amazon Fire TV Stick 4K Select (nouvelle génération) à 19,99 €
- Sonic: Frontiers - Xbox Series X / One à 13,47 € avec la carte Leclerc
- Shinobi: Art of Vengeance (code dans la boîte) - Switch à 16,78 € avec la carte Leclerc
- Death Stranding Director's Cut - PS5 à 19 €
- Uncharted Legacy of Thieves Collection - PS5 à 19,99 € (-60%)
- Écran PC gaming AOC 24G4HRE à 89,90 € (24" FHD, dalle anti-reflets Fast IPS, 200Hz, 0,5 ms, 300 cd/m², HDR10, G-Sync, haut-parleurs 2x 2W)
- Machine à granita Ninja Slushi FS301EU à 180 € avec le code NOEL20 (5 programmes dont granités, cocktails glacés et milkshakes, 2,5 L, maintien au froid 12h)
- Assistant vocal Amazon Echo Spot (2024) - Bleu à 49,99 € (-47%)
- Chargeur rapide triple USB-C UGREEN Nexode 65W GaNInfinity à 23,45 €
- Carte microSDXC PNY Pro Elite Prime Class 10 U3 V30 A2 - 256 Go + Adaptateur SD à 22,99 € (-41%)
- Manette PC sans fil MSI FORCE GC300 - Blanc à 32,99 € (2,4 GHz, Bluetooth, USB Type-C vers A, autonomie 20h, D-Pad interchangeable, deux moteurs à vibration)
- Console portable Anbernic RG557 (sans jeux) - Blanc ou violet transparent à 212,18 € avec le code CSFR04 (écran 5,48" AMOLED 1920 x 1080, Android 14, WiFi, Bluetooth 5.3)
