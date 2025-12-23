Pack Redmi Pad 2 128 Go + coque à rabat
La tablette est dotée d’un écran LCD de 11 pouces affichant une résolution 2,5K, capable de restituer un milliard de couleurs. Son taux de rafraîchissement de 90 Hz, associé à la technologie AdaptiveSync, garantit une navigation fluide et un confort visuel optimal.
La Pad 2 intègre le processeur MediaTek Helio G100-Ultra gravé en 6 nm, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 2 To via carte microSD. Cette configuration assure des performances solides pour un usage quotidien, le multitâche, le streaming et les jeux occasionnels.
Pensée pour le multimédia, elle dispose de quatre haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, d’un capteur photo arrière de 8 MP et d’une caméra frontale de 5 MP pour les appels vidéo.
Fonctionnant sous HyperOS basé sur Android 15, la Redmi Pad 2 embarque une batterie de 9 000 mAh, offrant jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, avec la prise en charge de la charge rapide 18 W pour plus de praticité au quotidien.
Vous pouvez obtenir la Redmi Pad 2 128 Go en pack avec coque à rabat à 199,90 € au lieu de 229,90 € chez Carrefour, avec en plus une remise de 20% supplémentaire pour les détenteurs de la carte.
À retrouver aussi à prix réduit en ce moment :
- Écran PC gaming LG Ultragear 24G411A-B.AEU à 89,95 € soit -18% (24" FHD, dalle IPS, 144Hz, 5ms GtG, HDR 10, sRGB 99%, FreeSync)
- Écran PC gaming iiyama G-Master Black Hawk à 119,99 € (27" QHD, dalle IPS, 100Hz, 1ms, 1300:1, 300 cd/m², Adaptive Sync, haut-parleurs 2x 2W)
- Booster de batterie voiture 3000A 12V + Compresseur d'air Green Keeper Jump Starter à 33,47 € soit -36% (pour moteurs essence et diesel jusqu'à 8L, fonction batterie externe, protection contre les étincelles, protection de polarité inverse, coupure automatique de l'alimentation...)
- EA Sports F1 25 - Xbox Series X à 33,73 € avec la carte Leclerc
- Assassin's Creed Shadows - PS5 à 34,99 €
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 257,58 € avec le code FRBD25 (8 cœurs, 16 threads, jusqu'à 5 GHz, socket AM5, sans boîte)
- Redmi Note 13 Pro 5G - 256 Go Noir à 166,24 € + 5% à cagnotter pour les membres Cdiscount à Volonté (6,67" AMOLED 1,5 K, 5100 mAh, Snapdragon 7S Gen 2, charge rapide 67W, caméra arrière 200 MP + 8 MP + 2 MP + caméra frontale 16 MP)
- LEGO Botanicals 11501 Le Bouquet de Tulipes en précommande à 49,99 € (-16%)
- Station de recharge 3-en-1 avec Qi2 Belkin BoostCharge à 67,71 € soit -48% (pour iPhone, Apple Watch et AirPods, charge Qi2 jusqu'à 15W, module de recharge 5W avec LED d'état, fonction StandBy, adaptateur secteur 40W)
- Mini PC GMKtec K12 - Barebone à 239,39 € avec le code FRBD25 (Ryzen 7 H 255, Radeon 780M, Oculink, 2x 2,5 Gb Ethernet, WiFi 6E, Bluetooth 5.2)
- Bloc de charge realme SUPERVOOC 120W à 19,99 € soit -20% jusqu'à ce soir minuit
- Cube puzzle magnétique TOSY 3x3 multifonction 7-en-1 à 31,49 € soit -17% (240 aimants, 30 blocs, modulable 3x3 / 2x2, brille dans le noir)
- Redmi Buds 6 Play - Noir, blanc, rose poudré ou bleu à 9,99 € (jusqu'à 36h d'autonomie, charge rapide, pilote dynamique 10 mm, appels avec réduction du bruit par IA, 5 préréglages d'égaliseur via l'appli)
Et pour terminer, vous pouvez aussi jeter un œil par ici pour découvrir nos autres bons plans d'aujourd'hui ➡️
- Le top 3 des promos (PC portable Acer Aspire 14 AI, écouteurs ouverts Baseus Bowie MF1 et mini PC Blackview MP100)
- Acer : remises jusqu’à -25% et des codes promos cumulables pour la fin d'année et les Soldes d'Hiver !
- Noël Amazon : idées cadeaux de dernière minute à prix réduit