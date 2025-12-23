Pack Redmi Pad 2 128 Go + coque à rabat

La tablette est dotée d’un écran LCD de 11 pouces affichant une résolution 2,5K, capable de restituer un milliard de couleurs. Son taux de rafraîchissement de 90 Hz, associé à la technologie AdaptiveSync, garantit une navigation fluide et un confort visuel optimal.

La Pad 2 intègre le processeur MediaTek Helio G100-Ultra gravé en 6 nm, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 2 To via carte microSD. Cette configuration assure des performances solides pour un usage quotidien, le multitâche, le streaming et les jeux occasionnels.

Pensée pour le multimédia, elle dispose de quatre haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, d’un capteur photo arrière de 8 MP et d’une caméra frontale de 5 MP pour les appels vidéo.

Fonctionnant sous HyperOS basé sur Android 15, la Redmi Pad 2 embarque une batterie de 9 000 mAh, offrant jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, avec la prise en charge de la charge rapide 18 W pour plus de praticité au quotidien.

Vous pouvez obtenir la Redmi Pad 2 128 Go en pack avec coque à rabat à 199,90 € au lieu de 229,90 € chez Carrefour, avec en plus une remise de 20% supplémentaire pour les détenteurs de la carte.

