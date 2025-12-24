Écran PC gaming incurvé MSI MAG 321CUP QD-OLED

Il associe la technologie Quantum Dot OLED 10 bits à des pixels OLED auto-émissifs : cette combinaison offre des noirs d’une profondeur exceptionnelle, des contrastes spectaculaires et un temps de réponse ultra-rapide. Sa courbure immersive de 1700R est parfaitement adaptée aux grands formats, pour une immersion totale au cœur de l’action.

Doté d’une dalle OLED Quantum Dot UHD, l’écran affiche 1,07 milliard de couleurs avec une couverture de 99 % de l’espace DCI-P3 et un Delta E ≤ 2, garantissant une précision colorimétrique remarquable. Certifié VESA DisplayHDR True Black 400, il atteint un contraste de 1 500 000:1 et une luminosité maximale pouvant aller jusqu’à 1000 nits, pour des images éclatantes et réalistes.

Le moniteur propose un taux de rafraîchissement de 165 Hz associé à un temps de réponse de seulement 0,03 ms (GtG), assurant une fluidité et une netteté exceptionnelles dans les scènes les plus rapides. Son indice VESA ClearMR 9000 témoigne d’une excellente gestion du flou de mouvement, tandis qu’un radiateur en graphène contribue à améliorer la durabilité de la dalle.

La technologie Gaming Intelligence de MSI intègre OLED Care 2.0 pour limiter le risque de marquage d’écran, ainsi que des fonctions avancées assistées par IA comme Smart Crosshair, les modes Console et Game Assistance. Le moniteur dispose également d’un KVM 1.0 pour piloter deux appareils avec un seul ensemble clavier/souris, compatible PiP/PbP, et d’un support ergonomique réglable sur trois axes.

Côté connectique, le MAG 321CUP QD-OLED offre une compatibilité étendue avec PC, Mac, consoles et ordinateurs portables. Il intègre DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 avec CEC et USB-C avec Power Delivery 15 W, permettant une prise en charge de l’UHD jusqu’à 165 Hz sur l’ensemble des sources.

Retrouvez le MSI MAG 321CUP QD-OLED à 624,75 € au lieu de 949,99 € (prix officiel), soit une remise de 34% sur Amazon.







