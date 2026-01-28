Nubia Z60S Pro 5G (16 Go + 1 To)

Le Nubia Z60S Pro est doté d’un écran AMOLED de 6,78 pouces en définition 1,5K, capable d’afficher des images lumineuses et détaillées. Son taux de rafraîchissement de 120Hz garantit une excellente fluidité, tandis que sa luminosité maximale de 1 200 nits assure une bonne lisibilité, même en plein jour.

Pour la photo, le smartphone s’appuie sur la technologie AI Neovision 2.0, qui regroupe plusieurs fonctions intelligentes destinées à améliorer vos clichés. Effaceur magique, flou d’arrière-plan, retouche du ciel ou encore mode dédié aux scènes étoilées : chaque image gagne en netteté, en profondeur et en réalisme.

Le Z60S Pro embarque un capteur principal de 50 MP avec une focale optique de 35 mm, offrant un rendu naturel et précis. Il est complété par un ultra grand-angle de 50MP et un téléobjectif de 8MP, permettant de s’adapter à toutes les situations, du paysage au portrait en passant par les prises de vue à distance.

L’autonomie est assurée par une batterie de 5 100 mAh, compatible avec la charge rapide 80W.

Le smartphone est animé par le Snapdragon 8 Gen 2, avec un cœur principal overclocké et un GPU performant. Couplé à MyOS 14.0 basé sur Android 14, il offre une expérience fluide et réactive, aussi bien pour le multitâche que pour les applications et jeux les plus gourmands.

Vous pouvez obtenir le Nubia Z60S Pro 5G (16 Go + 1 To) en noir à 340,24 € en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 799 €).

