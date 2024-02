Commençons avec le PC portable gaming MSI Raider GE68 HX 13VF-008FR.

Il est doté d'un écran IPS de 16 pouces UHD+ avec une résolution de 2560 x 1600 et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, ainsi que de la technologie de rétroéclairage Mystic Light.

Son processeur est un Intel Core i7-13700HX avec 8 P-cores et 16 E-cores .

La carte graphique RTX 4060 avec 8 Go de mémoire GDDR6 offre des capacités optimisées par l'IA grâce à son architecture NVIDIA Ada Lovelace.

Le PC intègre un système audio Dynaudio avec quatre haut-parleurs et prend en charge les normes Intel KillerTM Wi-Fi 6E AX1675 et Bluetooth 5.3.



On peut compter sur 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 1 To.

Le système de refroidissement Cooler Boost 5 avec 2 ventilateurs et 6 caloducs partagés entre le processeur et la carte graphique assure un refroidissement efficace et des performances toujours optimales.

Le PC portable gaming MSI Raider GE68 HX 13VF-008FR est en promotion à 2099,99 € au lieu de 2999,99€, soit 30% de remise sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 2,99 €.







Parmi les autres produits qui affichent des remises en ce moment, on peut trouver :





Pack de 3 spots d'extérieur connectés Philips Hue LILY White & Color Ambiance à 299,99 € soit -14% ( 3x 8W / 24V, n écessite le pont de connexion Philips Hue)











