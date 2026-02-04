realme GT 7T (12 + 256 Go)
Doté d’un écran de 6,8 pouces en définition 1,5K, il peut atteindre une luminosité impressionnante de 6 000 nits et propose un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, garantissant une excellente fluidité. Sa certification IP69, associée au verre ArmorShell, lui assure une résistance renforcée face aux conditions les plus exigeantes.
Animé par le chipset Dimensity 8400-MAX, le GT 7T franchit la barre des 1 800 000 points sur AnTuTu et se positionne parmi les smartphones les plus puissants de sa gamme. Les performances permettent une latence quasi imperceptible jusqu’à 120 images par seconde sur PUBG, tout en exploitant un moteur d’IA identique à celui du Dimensity 9400, avec une puissance accrue et une compatibilité avec Google Gemini Nano2.
Le realme GT 7T intègre un système de refroidissement à 360° s’appuyant sur la plus grande chambre à vapeur monobloc du marché, d’une surface de 7 700 mm² couvrant près de 65 % de l’intérieur du smartphone. Sa cavité d’air surdimensionnée favorise une dissipation thermique efficace.
Côté autonomie, sa batterie de 7 000 mAh permet jusqu’à trois jours d’utilisation. La recharge ultra-rapide de 120 W, une première sur ce modèle, recharge entièrement l’appareil en seulement 45 minutes.
La partie photo mise sur l’intelligence artificielle avec la technologie Lightning Snap, pensée pour capturer l’instant en mouvement et sublimer les scènes nomades. Le capteur IMX896, combiné à l’algorithme LightningSnap, assure des clichés ultra-rapides, nets et riches en ambiance, d’une simple pression sur le déclencheur.
Retrouvez le realme GT 7T (12 + 256 Go) en noir à 283,65 € grâce au code CDFR25 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.
