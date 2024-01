Commençons par le pack Google Pixel 7a 128 Go + mini enceinte JBL Go Essential.

Le smartphone est doté d'un écran OLED FHD+ 90Hz de 6,1 pouces et d'une puce rapide Google Tensor G2 assurant entre autres plus de fluidité ainsi que des appels et des photos de meilleure qualité.



On trouve 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go pour le stockage et un double capteur photo de 64 MP + 13 MP est intégré.

Certifié IP67, le Pixel 7a résiste aux éclaboussures, à la poussière et aux rayures.

Sa batterie longue durée offre jusqu'à 3 jours d'autonomie et le VPN Google One est intégré.



Ultra compacte et légère, l'enceinte portable JBL Go Essential fournit une puissance de 3 W et une autonomie jusqu'à 5 heures. Son boîtier est étanche et certifié IPX7.

Le pack Google Pixel 7a 128 Go + mini enceinte JBL Go Essential est au prix de 399 € sur Boulanger. Le Pixel 7a 128 Go est vendu seul sur le site officiel au prix de 509 € (en promotion à 399 € en ce moment), et l'enceinte seule est elle à 34,99 €.

Un autre pack Google Pixel 7a 128 Go est également disponible au même prix avec passerelle Chromecast 4K.







Voici d'autres articles à prix réduit en ce moment :

