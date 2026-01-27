Dyson V12 Origin (+ kit pour animaux)

Avec un poids plume de seulement 2,1 kg, le V12 Origin se distingue par sa maniabilité. Son écran LCD affiche le mode sélectionné, l’autonomie restante, ainsi que les alertes et notifications d’entretien. Il est propulsé par un moteur numérique puissant et léger atteignant 125 000 tours par minute, développant une puissance d’aspiration de 120 AW.

Un contrôle de puissance à bouton unique est intégré, éliminant la nécessité de maintenir une gâchette enfoncée pendant l’utilisation.

La mini brosse motorisée auto-démêlante aspire rapidement les cheveux longs et les poils d’animaux sans qu’ils ne s’enroulent autour du rouleau. La brosse conique guide les fibres directement vers le collecteur en quelques secondes, garantissant une efficacité constante.

Le système de filtration HEPA intégral, totalement hermétique, capture jusqu’à 99,97 % des particules microscopiques et allergènes aussi petits que 0,1 micron, rejetant un air plus pur dans votre intérieur.

Trois modes de puissance sont disponibles pour s’adapter à chaque situation. Le mode Automatique ajuste intelligemment la puissance pour offrir le meilleur équilibre entre aspiration et autonomie. Le mode Éco privilégie une durée d’utilisation prolongée pour les grandes surfaces, tandis que le mode Boost délivre une puissance maximale pour les nettoyages rapides et intensifs.

Le vidage du collecteur de 0,35 L s’effectue de manière hygiénique et sans contact, en un seul geste, tandis que la batterie offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie sans perte d’aspiration.

Livré avec un kit de nettoyage, l'aspirateur comprend une brosse douce anti-rayures, un suceur plat pour les espaces étroits et un flexible d’extension.

Retrouvez le Dyson V12 Origin (+ kit pour animaux) en promotion à 389 € sur Cdiscount (prix officiel 499 €).



