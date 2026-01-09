HONOR 200 5G (12 + 256 Go)

Le HONOR 200 est doté d’un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces subtilement incurvé sur les quatre côtés. Capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs, il atteint une luminosité de pointe impressionnante de 4 000 nits et intègre une gradation ultra-haute fréquence à 3 840 Hz sans scintillement, garantissant un confort visuel optimal, y compris dans des environnements peu éclairés.

Sa partie photo repose sur un module arrière complet comprenant un capteur principal de 50 MP avec le mode portrait Harcourt, un téléobjectif de 50 MP, un ultra grand-angle et un objectif macro de 12 MP. À l’avant, la caméra de 50 MP assure des selfies précis et détaillés. Grâce à l’intelligence artificielle, les trois capteurs principaux fonctionnent de concert pour produire des images au rendu proche de celui d’un appareil DSLR, avec une gestion fine des contrastes, des lumières et des ombres.

Animé par la plateforme Snapdragon 7 Gen 3, dont la fréquence peut atteindre 2,63 GHz, le HONOR 200 offre des performances solides, aussi bien pour le multitâche intensif que pour les jeux les plus exigeants.

Fonctionnant sous Android 14 avec MagicOS 8.0, il propose une expérience fluide et intuitive. Magic Capsule permet au smartphone d’interagir intelligemment avec vos gestes, vos actions et votre voix, tandis que Magic Portal simplifie la connexion et la synchronisation entre les appareils HONOR pour une continuité d’usage optimale.

Enfin, compatible avec la technologie HONOR SuperCharge 100 W, le HONOR 200 se recharge à très grande vitesse.

Vous pouvez obtenir le HONOR 200 5G (12 + 256 Go) en noir à 199,90 € avec le code 15DES129 sur Cdiscount pour les soldes.







