Souris Bluetooth Logitech M350 Pebble
Travaillez en toute discrétion dans un espace partagé ou une bibliothèque : vous retrouvez le confort de clic Logitech tout en réduisant le bruit d’environ 90 %.
Connectez la Pebble M350 en toute simplicité via Bluetooth ou grâce au nano-récepteur USB 2,4 GHz rangé dans la coque magnétique. Profitez d’une connexion stable, sans latence ni interruption, jusqu’à 10 mètres.
Son design ergonomique en forme de galet est alimenté par une pile AA offrant jusqu’à 18 mois d’autonomie.
La Pebble M350 assure un suivi rapide et précis sur la plupart des surfaces, pour une utilisation fluide en toutes circonstances.
Testée et certifiée compatible Chromebook, elle garantit des performances optimales et une expérience utilisateur fluide sur les appareils Chrome OS.
Vous pouvez obtenir la Logitech M350 Pebble en graphite / noir à 13,99 € au lieu de 27,99 €, soit une remise de 50 % sur Amazon.
Sont également disponibles en solde :
- Pack PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRX10 + Sac à dos à 899,99 € avec le code PC50D379 (15'' IPS FHD 144Hz, Core i5-13450HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 6, Bluetooth 5.2)
- MacBook Air M2 - Midnight à 699 € avec le code PC50D379 (écran 13,6'', RAM 16 Go, SSD 256 Go, CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs)
- Siège de simulation de course Amstrad AMS RACING DRIFT à 189,98 € (support pour écran jusqu'à 40", structure en acier tube rond 42 mm, dossier inclinable 100 à 130°, support de volant orientable jusqu'à 40°, angle d'inclinaison du pédalier réglable, support écran inclinable jusqu'à 25°...)
- Écran PC MSI PRO MP2412 à 59,99 € (23,8'' FHD, dalle VA, 100Hz, 1 ms, sRGB 113%, réduction de la lumière bleue et anti-scintillement)
- Écran PC gaming Lenovo Legion 27-15 à 129,99 € soit -19% (27" FHD, dalle IPS, 240Hz, 0,5 ms MPRT, FreeSync Premium, Adaptive Sync, HDR10)
- Écran PC gaming AOC Q27G42ZE à 144,99 € avec le code 15DES129 (27'' QHD, dalle Fast IPS, 240Hz, 0,3ms,
- Écran PC gaming incurvé Samsung Odyssey G5 à 234,99 € avec le code 25DES249 (34" UWQHD 3440 x 1440, dalle VA, 165Hz, 1ms, courbure 1000R, 250 cd/m2, 2500:1)
- Star Wars Outlaws - Limited Edition - Xbox Series X à 18,99 € (-5%)
- A Plague Tale: Innocence - PS5 à 23,56 € (-10%)
- Astérix Maxi Collection (6 jeux) - Switch à 24,99 € (-14%)
- Cronos: The New Dawn - Switch 2 à 30,89 € avec la carte Leclerc
- Coffret de construction Cadillac Project GTP Hypercar Mattel Brick Shop Série Speed (236 pièces) à 13,99 € (-44%)
- Manette sans fil Pdp Victrix Pro BFG - Blanc - pour PS5 / PS4 / PC à 77,99 € soit -61% via retrait magasin Fnac
