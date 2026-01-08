Souris Bluetooth Logitech M350 Pebble

Travaillez en toute discrétion dans un espace partagé ou une bibliothèque : vous retrouvez le confort de clic Logitech tout en réduisant le bruit d’environ 90 %.

Connectez la Pebble M350 en toute simplicité via Bluetooth ou grâce au nano-récepteur USB 2,4 GHz rangé dans la coque magnétique. Profitez d’une connexion stable, sans latence ni interruption, jusqu’à 10 mètres.

Son design ergonomique en forme de galet est alimenté par une pile AA offrant jusqu’à 18 mois d’autonomie.

La Pebble M350 assure un suivi rapide et précis sur la plupart des surfaces, pour une utilisation fluide en toutes circonstances.

Testée et certifiée compatible Chromebook, elle garantit des performances optimales et une expérience utilisateur fluide sur les appareils Chrome OS.

Vous pouvez obtenir la Logitech M350 Pebble en graphite / noir à 13,99 € au lieu de 27,99 €, soit une remise de 50 % sur Amazon.

Sont également disponibles en solde :

