PC portable ASUS Gaming V16

Il embarque un écran IPS de 16 pouces au format 16:10, en résolution WUXGA (1920 x 1200) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour profiter d’une image fluide et confortable en jeu comme en multitâche.

Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core 5 210H (8 cœurs, jusqu’à 4,8 GHz) associé à 16 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, garantissant réactivité et chargements rapides. La partie graphique est confiée à la RTX 5050 avec 8 Go de mémoire GDDR7, offrant des performances solides pour le gaming et les applications graphiques.

Conçu pour durer, il bénéficie d’un châssis robuste testé selon la norme militaire MIL-STD-810H. La connectique est complète avec HDMI 2.1, USB-A, USB-C avec DisplayPort et Power Delivery, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3.

Il est livré sans Windows.

Retrouvez l'ASUS Gaming V16 à 699,99 € au lieu de 999,99 € en ce moment sur Cdiscount.



