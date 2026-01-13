PC portable ASUS Gaming V16
Il embarque un écran IPS de 16 pouces au format 16:10, en résolution WUXGA (1920 x 1200) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour profiter d’une image fluide et confortable en jeu comme en multitâche.
Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core 5 210H (8 cœurs, jusqu’à 4,8 GHz) associé à 16 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, garantissant réactivité et chargements rapides. La partie graphique est confiée à la RTX 5050 avec 8 Go de mémoire GDDR7, offrant des performances solides pour le gaming et les applications graphiques.
Conçu pour durer, il bénéficie d’un châssis robuste testé selon la norme militaire MIL-STD-810H. La connectique est complète avec HDMI 2.1, USB-A, USB-C avec DisplayPort et Power Delivery, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3.
Il est livré sans Windows.
Retrouvez l'ASUS Gaming V16 à 699,99 € au lieu de 999,99 € en ce moment sur Cdiscount.
Sont également à prix réduit :
- TV OLED LG OLED65C54 evo AI C5 4K 2025 - 65" à 1 163,03 € avec le code 3JF0226
- Chargeur induction Belkin Qi2 3-en-1 à 59,99 € soit -57% + 30% remboursés par Belkin jusqu'au 31/01
- Double Dragon Revive - Édition Limitée - PS5 à 19,99 € (-27%)
- Pokémon Pokopia - Switch 2 en précommande à 64,99 € + porte-clés offert + 10 € offerts pour les adhérents Fnac
- Coffret de construction Mega avec 4 figurines articulées Pokémon type Eau à 8,90 € (-50%)
- Pack sécurité Philips Hue Secure à 139,99 € soit -30% (avec 1 caméra extérieure filaire + 2 détecteurs de présence + 1 pont Hue + 2 ampoules connectées E27)
- Appareil photo instantané Polaroid Now Génération 2 - Noir ou Blanc et noir à 69,99 € (-46%)
- Étiqueteuse Bluetooth DYMO LetraTag 200B à 24 € soit -51% (compatible iOS / Android, 1 rouleau papier blanc inclus)
- Manette sans fil Data Frog pour Switch à 15,99 €
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X OC - 16 Go GDDR7 à 799 €
- Machine à café Ninja Luxe Essential ES501EU à 274,99 € soit -13% (Latte, Cappuccino et Espresso, broyeur à grains, balance et mousseur à lait intégrés, 2 préréglages mousse, 25 réglages de mouture...)
- Kit watercooling Thermalright FW 240 Blanc ARGB à 63,20 € soit -20% (avec écran LCD 320 x 240 amovible, ventilateur PWM 120 mm)
