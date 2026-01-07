Écran PC gaming Samsung Odyssey G6
Son taux de rafraîchissement ultra-rapide de 360 Hz garantit une fluidité exceptionnelle, idéale pour les jeux rapides comme les FPS ou les simulations de course.
Grâce à son temps de réponse fulgurant de 0,03 ms (GtG), les actions s’affichent instantanément à l’écran, éliminant le flou de mouvement et offrant une précision redoutable. La technologie FreeSync Premium Pro assure une synchronisation parfaite entre la carte graphique et l’écran, supprimant les saccades et les déchirures d’image.
La dalle OLED de 27 pouces en résolution QHD (2560 × 1440) délivre des contrastes infinis, des noirs absolus et une finesse d’image remarquable. Compatible HDR10+ Gaming, elle offre une luminosité dynamique et des couleurs ultra-réalistes pour une immersion totale au cœur de l’action.
Sa finition mate antireflet permet de jouer confortablement, même dans des environnements lumineux. Le tout est sublimé par un design Slim Metal, avec un châssis ultra-fin et un éclairage arrière Core Lighting+.
Enfin, le confort est au rendez-vous grâce à un pied entièrement ergonomique, réglable en hauteur, inclinable, orientable et pivotant, y compris en mode portrait, pour s’adapter parfaitement à toutes les configurations.
Vous pouvez obtenir le Samsung Odyssey G6 à 339,99 € avec le code RAKUTEN20 sur Rakuten, avec en plus 14,40 € offerts sur votre cagnotte (vendeur Boulanger).
On peut également trouver en solde :
- MacBook Air M2 - Midnight à 724 € avec le code 25DES249 (écran 13,6'', RAM 16 Go, SSD 256 Go, CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs)
- MacBook Air M4 - Minuit à 974,99 € avec le code 25DES249 (écran 13,6", RAM 16 Go, SSD 256 Go, CPU 10 cœurs, GPU 8 cœurs)
- MacBook Pro M4 - Noir sidéral à 1 649 € via retrait magasin Fnac (écran 14", RAM 16 Go, SSD 1 To, CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs)
- TV QD-Mini LED TCL 65MQLED75K 144Hz 4K 65" à 599 €
- Aspirateur laveur sans fil Rowenta X-Clean 2 à 178 € (prix officiel 279,99 €) (autonomie jusqu’à 35 min, nettoyage au plus près des murs, position parking, système d’auto-propulsion + roulettes, réservoir d’eau propre 730 ml / réservoir d’eau sale 440 ml, mode auto-nettoyage...)
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 444,81 € avec le code FRBB20
Aussi disponible sur la Fnac à 459,99 €
- Friteuse sans huile Ninja Foodi Flex 10,4 L AF500EU à 199 € (prix officiel 269,99 €)
- Super Mario RPG - Switch à 18 € soit -60% via retrait magasin Fnac
- Paper Mario: La Porte Millénaire - Switch à 26,99 € (-40%)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - Switch à 41,19 € (-20%)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Switch à 42,01 € (-30%)
- Assassin's Creed: Shadows - Switch 2 à 43,89 €
- Donkey Kong: Bananza - Switch 2 à 47,16 € (-20%)
- iPhone 16e - 128 Go Blanc ou noir à 519 € (-150 €)
- Manette sans fil Xbox Sky Cipher Edition Spéciale à 39,99 € soit -39% via retrait magasin Fnac
- Manette Switch Pro 2 pour Nintendo Switch 2 à 69,99 €
- AirPods 4 (sans ANC) à 119 € (-14%)
Nous avons aussi publié d’autres articles dédiés aux soldes d'hiver aujourd’hui, pensez à aller les découvrir ➡️
- Top 3 des promos du jour : ASUS Zenbook 14 OLED, TV OLED Philips Ambilight 77" et Redmi Watch 5 Lite
- Coup d’envoi des Soldes d’Hiver Cdiscount : jusqu’à -25€ de remise immédiate aujourd'hui seulement !
- Soldes d'Hiver Boulanger : spécial informatique, téléphonie et mobilité (iPhone 16e, Xiaomi 14T, pack HONOR..)