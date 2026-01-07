Écran PC gaming Samsung Odyssey G6

Son taux de rafraîchissement ultra-rapide de 360 Hz garantit une fluidité exceptionnelle, idéale pour les jeux rapides comme les FPS ou les simulations de course.

Grâce à son temps de réponse fulgurant de 0,03 ms (GtG), les actions s’affichent instantanément à l’écran, éliminant le flou de mouvement et offrant une précision redoutable. La technologie FreeSync Premium Pro assure une synchronisation parfaite entre la carte graphique et l’écran, supprimant les saccades et les déchirures d’image.

La dalle OLED de 27 pouces en résolution QHD (2560 × 1440) délivre des contrastes infinis, des noirs absolus et une finesse d’image remarquable. Compatible HDR10+ Gaming, elle offre une luminosité dynamique et des couleurs ultra-réalistes pour une immersion totale au cœur de l’action.

Sa finition mate antireflet permet de jouer confortablement, même dans des environnements lumineux. Le tout est sublimé par un design Slim Metal, avec un châssis ultra-fin et un éclairage arrière Core Lighting+.

Enfin, le confort est au rendez-vous grâce à un pied entièrement ergonomique, réglable en hauteur, inclinable, orientable et pivotant, y compris en mode portrait, pour s’adapter parfaitement à toutes les configurations.

Vous pouvez obtenir le Samsung Odyssey G6 à 339,99 € avec le code RAKUTEN20 sur Rakuten, avec en plus 14,40 € offerts sur votre cagnotte (vendeur Boulanger).



