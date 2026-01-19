TV QLED Samsung The Frame TQ32LS03C 32" (+ cadre TV couleur teck)

Doté d’un écran QLED Full HD de 80 cm (32 pouces) avec un taux de rafraîchissement de 50 Hz, il bénéficie de la technologie Quantum Dot capable de restituer 100 % du volume colorimétrique, pour des couleurs éclatantes, réalistes et durables dans le temps. Son traitement anti-reflet certifié garantit un excellent confort visuel, de jour comme de nuit, en limitant efficacement les reflets indésirables. Le mode Eye Comfort ajuste automatiquement la luminosité et la température des couleurs afin d’offrir une image toujours agréable et équilibrée.

Animé par le processeur Hyper Real et le système Smart TV Tizen 6, The Frame donne accès à un large éventail d’applications et de contenus en streaming via le Wi-Fi. Il prend en charge les formats HDR, HDR10+ et HLG, assurant une meilleure gestion des contrastes et des détails dans les scènes sombres comme lumineuses.

Pensé pour un usage intuitif, il intègre des capteurs de luminosité et de mouvement : l’écran adapte automatiquement ses réglages à l’éclairage ambiant et s’éteint lorsque vous quittez la pièce. Compatible avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby, ainsi qu’avec AirPlay 2, il s’intègre facilement dans un écosystème connecté.

Côté audio, la technologie Q-Symphony 2.0 permet une parfaite synchronisation avec une barre de son Samsung compatible. La connectique comprend notamment deux ports HDMI et deux ports USB, tandis que le mini boîtier déporté One Connect simplifie l’installation en limitant les câbles visibles.

Livré avec une accroche murale ultra-fine, The Frame peut également être personnalisé grâce à des cadres interchangeables disponibles en plusieurs coloris, formes et matières. Enfin, son Mode Art transforme l’écran en véritable tableau, affichant œuvres d’art ou photos lorsqu’il est en veille.

Le pack TV QLED Samsung The Frame TQ32LS03C + cadre TV couleur teck est disponible à 374 € grâce au code 20JF0226 chez Ubaldi en ce moment.



