HONOR Magic V2 (16 + 512 Go, version globale)
Grâce à son design sans engrenage, le smartphone adopte une charnière en titane à la fois légère et robuste, assurant une ouverture souple et un écran parfaitement à plat. Son mécanisme innovant en forme de goutte d’eau, conçu pour durer, garantit une surface lisse et homogène, sans marque visible, que le smartphone soit ouvert ou replié. La suspension multi-angles renforce la stabilité de l’ensemble et permet une utilisation confortable dans toutes les positions.
Le multitâche devient naturel grâce à l’activation de l’écran partagé par un simple geste, offrant une expérience fluide et intuitive au quotidien.
L’affichage bénéficie d’une technologie de gradation PWM à 3 840 Hz, limitant efficacement le scintillement pour un meilleur confort visuel. La luminosité s’adapte automatiquement à l’environnement, tandis qu’un mode nuit vient préserver les yeux lors d’une utilisation prolongée dans l’obscurité.
Le Magic V2 associe 16 Go de mémoire vive à la plateforme Snapdragon 8 Gen 2. Les trois moteurs Boost exclusifs de HONOR optimisent les performances pour garantir une réactivité constante, y compris lors des usages les plus intensifs.
Enfin, la compatibilité avec la charge rapide HONOR SuperCharge 66 W permet de récupérer rapidement de l’autonomie.
Le HONOR Magic V2 (16 + 512 Go) est disponible en noir à 576,50 € sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.
