Manette sans fil Lenovo X01

Elle intègre un écran intelligent de 1,44 pouce, facilitant l’accès aux réglages et aux fonctions directement depuis la manette.

Les joysticks et gâchettes à effet Hall assurent une grande précision et une meilleure durabilité, tout en garantissant des commandes réactives et constantes dans le temps. Des boutons arrière programmables permettent d’adapter les contrôles à votre style de jeu, tandis que l’éclairage RGB dynamique ajoute une touche visuelle personnalisable.

La Lenovo X01 prend en charge plusieurs modes de connexion (filaire, Bluetooth et sans fil 2,4 GHz), offrant une compatibilité étendue et une grande flexibilité d’utilisation selon vos appareils et vos préférences.

En ce moment, vous pouvez retrouver la manette Lenovo X01 en rouge à 34,79 € ou en gris à 34,99 € en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite.





Sont aussi de la partie pour les soldes :

Redmi Pad 2 - 4 + 128 Go WiFi Gris graphite à 119,99 € soit -20% (11" LCD 2,5K 90Hz, AdaptiveSync, Helio G100-Ultra octa-core 6nm, stockage extensible jusqu'à 2 To, 4 haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, 8MP + 5MP, 9000 mAh, charge rapide 18W, WiFi 5, Bluetooth 5.3)



