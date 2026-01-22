Manette sans fil Lenovo X01
Elle intègre un écran intelligent de 1,44 pouce, facilitant l’accès aux réglages et aux fonctions directement depuis la manette.
Les joysticks et gâchettes à effet Hall assurent une grande précision et une meilleure durabilité, tout en garantissant des commandes réactives et constantes dans le temps. Des boutons arrière programmables permettent d’adapter les contrôles à votre style de jeu, tandis que l’éclairage RGB dynamique ajoute une touche visuelle personnalisable.
La Lenovo X01 prend en charge plusieurs modes de connexion (filaire, Bluetooth et sans fil 2,4 GHz), offrant une compatibilité étendue et une grande flexibilité d’utilisation selon vos appareils et vos préférences.
En ce moment, vous pouvez retrouver la manette Lenovo X01 en rouge à 34,79 € ou en gris à 34,99 € en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite.
Sont aussi de la partie pour les soldes :
- Redmi Pad 2 - 4 + 128 Go WiFi Gris graphite à 119,99 € soit -20% (11" LCD 2,5K 90Hz, AdaptiveSync, Helio G100-Ultra octa-core 6nm, stockage extensible jusqu'à 2 To, 4 haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, 8MP + 5MP, 9000 mAh, charge rapide 18W, WiFi 5, Bluetooth 5.3)
- Compilation Trackmania + Trials Rising - Édition Standard - PS4 à 9,54 € (-40%)
- Prince of Persia : The Lost Crown - PS5 à 14,99 € (-23%)
- Sonic x Shadow Generations - Xbox Series X / One à 16 € (-20%)
- Mindseye - PS5 à 17,99 € (-21%)
- Sonic Racing: CrossWorlds - PS4 à 28 € (-49%)
- Module de Joystick pour Manette DualSense Edge PS5 à 24,99 € (-49%)
- iPhone 16 128 Go Noir à 699 € avec la carte Carrefour
- Carte graphique Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16Go à 685,18 € avec le code GAMING20
- Lot de 3 détecteurs de fuite d'eau connectés Meross avec hub à 39,99 € soit -6% (compatible Apple HomeKit et SmartThings, IP67, surveillance à distance et notifications d'appli)
- Chargeur rapide UGREEN Nexode 100W à 35,98 € soit -25% (4 ports USB-C, GaNInfinity, contrôle intelligent de la température)
- Voiture télécommandée Mario Kart modèle Luigi (Licence officielle Nintendo) à 30,27 € (-39%)
- Switch Ethernet Mercusys MS105GS-M2 2.5 Gigabit 5 Ports à 29,99 € (-25%)
- Écran PC ASUS VA279HG à 99 € soit -29% (27" FHD, dalle IPS, 120Hz, 1ms, 300 cd/m², 1500:1, 99% sRGB)
