PC portable LG Gram 15 15Z80T-G.AU8BF

Il est équipé d’un écran 15 pouces Full HD IPS offrant une image nette, des couleurs fidèles et de larges angles de vision. Il embarque le processeur Ryzen AI 7 350, doté de 8 cœurs et capable d’atteindre jusqu’à 5 GHz, avec 16 Mo de cache L3 et un NPU allant jusqu’à 50 TOPS pour accélérer les tâches liées à l’intelligence artificielle. La partie graphique AMD Radeon intégrée assure une excellente fluidité pour les usages quotidiens, le multimédia et la création légère.

LG Gram 15 15Z80T-G.AU8BF.

Avec 32 Go de mémoire LPDDR5X, le multitâche devient parfaitement fluide, même sur les applications les plus exigeantes. Le stockage SSD de 2 To offre quant à lui un espace généreux et des temps de chargement ultra-rapides.

Fonctionnant sous Windows 11 Home, l’ensemble est complété par une prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.4.

Retrouvez le LG Gram 15 à 965,99 € chez Darty pour les soldes + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15 jusqu'au 17/01 inclus.


