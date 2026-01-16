PC portable LG Gram 15 15Z80T-G.AU8BF

Il est équipé d’un écran 15 pouces Full HD IPS offrant une image nette, des couleurs fidèles et de larges angles de vision. Il embarque le processeur Ryzen AI 7 350, doté de 8 cœurs et capable d’atteindre jusqu’à 5 GHz, avec 16 Mo de cache L3 et un NPU allant jusqu’à 50 TOPS pour accélérer les tâches liées à l’intelligence artificielle. La partie graphique AMD Radeon intégrée assure une excellente fluidité pour les usages quotidiens, le multimédia et la création légère.

Avec 32 Go de mémoire LPDDR5X, le multitâche devient parfaitement fluide, même sur les applications les plus exigeantes. Le stockage SSD de 2 To offre quant à lui un espace généreux et des temps de chargement ultra-rapides.

Fonctionnant sous Windows 11 Home, l’ensemble est complété par une prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.4.

Retrouvez le LG Gram 15 à 965,99 € chez Darty pour les soldes + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15 jusqu'au 17/01 inclus.



D'autres remises intéressantes sont disponibles en ce moment, à savoir :

Carte graphique Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8G à 299,99 € avec le code FEVE26 pour les adhérents Fnac jusqu'au 17/01 inclus





avec le Écran PC gaming KTC H27T27 à 96,98 € avec le code WSFR10 (27" IPS QHD 2560 x 1440, 100Hz, 1 ms, HDR10, 99% sRGB, 300 cd/m2, 1300:1, Adaptive Sync, faible lumière bleue, sans scintillement)

N’hésitez pas également à découvrir notre top 3 des promotions de ce vendredi, avec à l’affiche les CMF Buds Pro 2, l’enceinte Soundcore Boom 2 et la barre de son JBL SB560. À cela s’ajoutent les opérations cartes cadeaux Darty pour la deuxième démarque des soldes, ainsi que le lancement des Redmi Note 15 Series, avec jusqu’à 50 € offerts et des cadeaux exclusifs !