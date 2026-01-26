Écouteurs Bluetooth Baseus EP10 NC

Ils offrent une réduction avancée du bruit grâce à la technologie Hybrid ANC capable de bloquer jusqu’à 43 dB. Le son est puissant et immersif grâce aux pilotes dynamiques de 12 mm et à l’algorithme SuperBass adaptatif, avec 24 réglages d’égalisation pour personnaliser l’audio selon vos préférences.

Pour les appels, quatre microphones intégrés et la technologie KI ENC isolent efficacement votre voix des bruits environnants, assurant une clarté parfaite même dans des environnements bruyants ou venteux.

Les écouteurs offrent jusqu’à 7 heures d’autonomie par charge, soit un total de 41 heures avec le boîtier, et la charge rapide de 10 minutes ajoute 2 heures supplémentaires d’écoute. Enfin, leur étanchéité IP55 protège contre la sueur et la pluie, garantissant une utilisation fiable lors de vos entraînements ou à l’extérieur.

Retrouvez les écouteurs Baseus EP10 NC en noir à 19,98 € avec le coupon à cocher en ce moment sur Amazon.

Sont également à prix réduit :

PC portable gaming Lenovo Legion 5 15AKP10 à 1 299,99 € soit -23% (15,1" OLED 165Hz, Ryzen7 AI 350, RTX 5060 115W, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 7, Bluetooth 5.4)

NAS Mini PC AOOSTAR WTR Pro - Barebone à 330,48 € avec le code FSFR25 (4 baies, Ryzen 7 5825U 8 cœurs max 4,5 GHz, graphiques AMD Radeon, triple affichage 4K, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 2x LAN, Windows 11, prise en charge double SODIMM DDR4-3200 jusqu'à 64 Go et stockage M.2 2280-NVME x 1, 2,5/3.5 SATA x 4 jusqu'à 4x 22 To)

Mini PC Firebat MN56 à 363,24 € avec le code FSFR25 (Ryzen 7 8745HS 8 cœurs max 4,9 GHz, graphiques Radeon 780M, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11, 2x RJ45, triple affichage) (Ryzen 7 8745HS 8 cœurs max 4,9 GHz, graphiques Radeon 780M, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11, 2x RJ45, triple affichage)

