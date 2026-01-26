Écouteurs Bluetooth Baseus EP10 NC
Ils offrent une réduction avancée du bruit grâce à la technologie Hybrid ANC capable de bloquer jusqu’à 43 dB. Le son est puissant et immersif grâce aux pilotes dynamiques de 12 mm et à l’algorithme SuperBass adaptatif, avec 24 réglages d’égalisation pour personnaliser l’audio selon vos préférences.
Pour les appels, quatre microphones intégrés et la technologie KI ENC isolent efficacement votre voix des bruits environnants, assurant une clarté parfaite même dans des environnements bruyants ou venteux.
Les écouteurs offrent jusqu’à 7 heures d’autonomie par charge, soit un total de 41 heures avec le boîtier, et la charge rapide de 10 minutes ajoute 2 heures supplémentaires d’écoute. Enfin, leur étanchéité IP55 protège contre la sueur et la pluie, garantissant une utilisation fiable lors de vos entraînements ou à l’extérieur.
Retrouvez les écouteurs Baseus EP10 NC en noir à 19,98 € avec le coupon à cocher en ce moment sur Amazon.
Sont également à prix réduit :
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 15AKP10 à 1 299,99 € soit -23% (15,1" OLED 165Hz, Ryzen7 AI 350, RTX 5060 115W, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 7, Bluetooth 5.4)
- LEGO Speed Champions 77240 - Hypercar Bugatti Centodieci à 19,19 €
- Caméra de surveillance extérieure avec lumière Tapo C720 à 102,96 € soit -10% (2800 lumens, 2K QHD 4MP, zone de détection 270°, Wi-Fi, alarme personnalisable, vision nocturne couleur, IP65, détection de mouvement par IA...)
- TV LG OLED AI 4K OLED48B5 2025 - 48'' à 699,99 € soit -600 € + remise supplémentaire de 105 € avec la carte Carrefour
- Enceinte centrale Davis Acoustics Balthus 10 - Noir à 199 € soit -60% (2 voies 40 cm, 80W RMS - 120W en crête, tweeter dôme souple 25 mm, haut-parleur médium 13 cm, finition vinyle effet bois...)
- Casque gaming filaire HyperX Cloud III - Rose et blanc à 51,66 € soit -48% (audio spatial DTS Headphone:X, haut-parleurs 53 mm inclinés, micro 10 mm, bandeau rembourré et coussinets à mémoire de forme)
- Assassin's Creed The Ezio Collection - Switch (Code de téléchargement) à 8,99 €
- Monster Hunter Wilds - PS5 (ou Xbox Series X) à 17,99 € (-70%)
- Star Wars Outlaws - Gold Edition - Xbox Series X à 23,99 € (-37%)
- Manette de jeu Bluetooth 8Bitdo SN30 Pro - Gris à 29,39 € avec le code FSFR03 (plusieurs coloris disponibles)
- Manette Xbox Elite Série 2 Noir - Reconditionnée à 77,99 € (-29%)
- NAS Mini PC AOOSTAR WTR Pro - Barebone à 330,48 € avec le code FSFR25 (4 baies, Ryzen 7 5825U 8 cœurs max 4,5 GHz, graphiques AMD Radeon, triple affichage 4K, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 2x LAN, Windows 11, prise en charge double SODIMM DDR4-3200 jusqu'à 64 Go et stockage M.2 2280-NVME x 1, 2,5/3.5 SATA x 4 jusqu'à 4x 22 To)
- Mini PC Firebat MN56 à 363,24 € avec le code FSFR25 (Ryzen 7 8745HS 8 cœurs max 4,9 GHz, graphiques Radeon 780M, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11, 2x RJ45, triple affichage)
