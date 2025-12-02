Coriolis propose en ce moment Le Basic, un forfait entrée de gamme et sans engagement très efficace : un prix de seulement 6,99 €/mois pour une enveloppe de données confortable de 80 Go en 4G+ sur le réseau SFR.
? Détails de la connexion internet
- En France métropolitaine : 80 Go en 4G / 4G+ (réseau SFR).
- Depuis l'UE et les DOM : 19 Go (déduits de l'enveloppe globale).
> Note sur le roaming (UE/DOM) : l'enveloppe de 19 Go pour l'étranger est généreuse pour cette gamme de prix (souvent limitée à 10-15 Go chez les concurrents à ce tarif).
? Appels et Messages
L'offre inclut les communications en illimité avec :
- En France métropolitaine : appels, SMS et MMS illimités.
- Depuis l'UE et les DOM : appels illimités vers ces zones et vers la France, et SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la France.
➡️ Ce forfait est donc une excellente alternative économique si :
1. Vous n'avez pas besoin de la 5G (votre téléphone est 4G ou vous ne voyez pas l'utilité du très haut débit mobile).
2. Vous avez un budget serré : à 6,99 €, c'est l'un des meilleurs rapports data/prix du marché actuel.
3. 80 Go vous suffisent : c'est une enveloppe qui couvre largement le streaming musical, la navigation réseaux sociaux et de la vidéo raisonnablement.
⚡️Découvrir le forfait Coriolis Le Basic 80 Go 4G+ à 6,99 €/mois⚡️
